KDH vyzýva vládu na zrušenie transakčnej dane, cirkev „vďaka“ nej pošle núdznym menej peňazí

7.4.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na to, že biskupstvá či farnosti pošlú „vďaka“ transakčnej dani pošlú núdznym, chorým, nevládnym alebo ľuďom bez domova menej financií. Apeluje na vládu, aby nezarábala na úkor núdznych, ktorým cirkvi finančne pomáhajú.Vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku sa v nedeľu 6. apríla konala Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Zbierku vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska , ktorá z jej výťažku podporí v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou prenasledovaných kresťanov a utečencov v Sýrii, Iraku a Libanone.„Transakčnou daňou z každého prevodu farností z vyzbieranej sumy zoberie táto vláda ľuďom, ktorí nič nemajú a sú v ťažkej životnej situácii. Naozaj je štátna kasa závislá na financiách, ktoré sú potrebné pre iných?“ pýta sa KDH.Kresťanskí demokrati zároveň poukazujú na to, že vláda pritom rozhadzuje financie tam, kde nie sú potrebné - na svoje zvýšené platy, na dvojnásobný počet štátnych tajomníkov, na limuzíny pre nich či doživotné renty a ochranky.„Darcovia, ktorými sú dobrí ľudia a samotní majú často hlboko do vrecka, nedávajú dar s úmyslom podporiť štátnu kasu, ale vyjadriť ľudskosť a solidaritu. A preto všetky peniaze majú ísť núdznym. Zdaňovať transakčnou daňou charitatívnu činnosť a zbierky pre núdznych, ktoré organizujú farnosti, biskupstvá alebo rehoľné spoločnosti, je úplne pomýlené a nemorálne,“ zdôrazňuje hnutie a vyzýva vládu, aby kompletne zrušila transakčnú daň.Kým tak urobí, má podľa KDH aspoň čo najskôr oslobodiť cirkevné subjekty od platenia tejto nezmyselnej dane.