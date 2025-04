Ficov kamarát Trump nás uvrhol do ekonomickej katastrofy a premiér stále mlčí, uviedol Šimečka

7.4.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzýva premiéra Roberta Fica , aby ľuďom predstavil plán reakcie vlády na Trumpove clá. Pripomenul, že tie môžu ohroziť 20-tisíc pracovných miest a Slovensko môže do dvoch rokov stratiť 2,7 percenta HDP.„Vyzývam Roberta Fica, aby konečne ľuďom predstavil plán reakcie vlády na ekonomickú katastrofu, do ktorej nás uvrhol jeho kamarát Donald Trump ,“ uviedol Šimečka. Poukázal na to, že po celom svete padajú trhy a po celej Európe riešia vlády jedinú vec, a to, ako odpovedať na Trumpove clá.„Predseda vlády však mlčí. Nepredstavil žiadny plán pomoci nášmu priemyslu, ochrany našich pracovných miest, a ani netušíme, ako si predstavuje odpoveď Európskej únie na túto Trumpovu politiku. Premiér, ktorý sa ani v takejto kríze nemá k činu, je Slovensku zbytočný,“ skonštatoval.