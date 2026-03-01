|
Nedeľa 1.3.2026
Meniny má Albín
|
01. marca 2026
KDH vyzýva vládu na zvolanie bezpečnostnej rady, situácia na Blízkom východe si vyžaduje plán evakuácie
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládu na bezodkladné zvolanie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s eskalujúcou situáciou na Blízkom ...
Zdieľať
1.3.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládu na bezodkladné zvolanie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s eskalujúcou situáciou na Blízkom východe. Hnutie zároveň žiada predstaviť konkrétny plán evakuácie slovenských občanov z krízových oblastí a prípravu opatrení na ochranu domácej ekonomiky. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že štát musí v čase krízy konať rýchlo a transparentne.
„Občania majú právo vedieť, čo vojenský konflikt v krajinách Perzského zálivu znamená pre bezpečnosť Slovenska aj pre ich blízkych, ktorí sa nachádzajú v zasiahnutých oblastiach. Je nevyhnutné okamžite hľadať efektívne spôsoby evakuácie občanov Slovenskej republiky,“ uviedol Karas.
Dodal, že nestačí čakať na zrušenie zákazov preletov nad postihnutými územiami. Vláda by mala aktívne hľadať alternatívne riešenia, napríklad zabezpečiť diplomatické konvoje do susedných krajín, odkiaľ by bolo možné organizovať bezpečné lety. Takýto postup by podľa KDH pomohol predísť panike a neistote medzi občanmi.
Kresťanskí demokrati upozorňujú aj na ekonomické dôsledky konfliktu. Slovenská republika ako jedna z najotvorenejších ekonomík v Európe je citlivá na výkyvy cien energií, tovarov a služieb, ktoré môžu byť dôsledkom globálnej nestability. „Musíme byť pripravení chrániť slovenský priemysel, pracovné miesta aj spotrebiteľov,“ zdôraznil Karas.
Zároveň kritizoval, že Bezpečnostná rada SR bola podľa neho v minulosti zneužívaná na politické účely. Jej úlohou je však riešiť reálne bezpečnostné hrozby. „Pán premiér, ak v tejto chvíli nezvoláte Bezpečnostnú radu, vysielate občanom jasný signál, že inštitúcie štátu sú pod vaším vedením využívané skôr na politické hry než na zabezpečenie ochrany a stability krajiny,“ adresoval Karas premiérovi Robertovi Ficovi.
Zdroj: SITA.sk - KDH vyzýva vládu na zvolanie bezpečnostnej rady, situácia na Blízkom východe si vyžaduje plán evakuácie © SITA Všetky práva vyhradené.
