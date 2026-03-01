|
Nedeľa 1.3.2026
Meniny má Albín
Denník - Správy
01. marca 2026
Ministerstvo vnútra pripravilo prvý repatriačný let z Jordánska, čaká na posledné povolenia
Letecký útvar Ministerstva vnútra SR je pripravený v utorok 3. marca uskutočniť prvý potvrdený repatriačný let z Ammánu v Jordánsku, a to na základe ...
1.3.2026 (SITA.sk) - Letecký útvar Ministerstva vnútra SR je pripravený v utorok 3. marca uskutočniť prvý potvrdený repatriačný let z Ammánu v Jordánsku, a to na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Podľa rezortu vnútra má útvar zabezpečený pozemný servis na letisku v Ammáne a väčšinu potrebných diplomatických povolení na prelet a pristátie. Z krajín, kde Slovensko zatiaľ nemá recipročné povolenia, sa očakáva už len schválenie zo strany Srbska a Egypta. Let je pripravený a môže byť realizovaný v priebehu niekoľkých hodín od objednania a požiadavky.
Rezort upozorňuje, že vzhľadom na uzavreté letiská a obmedzené vzdušné priestory v regióne Blízkeho východu zatiaľ nie je možné predpokladať, kedy alebo či bude možné organizovať repatriačné lety aj z iných oblastí regiónu. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
