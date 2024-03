KDH zvoláva okrúhly stôl, budú riešiť situáciu rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi (video)

K dispozícii sú aj eurofondy

Špecifická skupina

Pozvaní k okrúhlemu stolu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati zvolávajú na pondelok 25. marca okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi Informovala o tom poslankyňa Martina Holečková (KDH) s tým, že je načase prestať si zakrývať pred týmto problémom oči a začať konať, pretože problémov, s ktorými sa stretávajú zdravotne znevýhodnení ľudia a tí, ktorí sa o nich starajú, je mnoho. Holečková upozornila napríklad na nízke príspevky od štátu, ktoré nestačia ani na pokrytie najbežnejších výdavkov.„Odľahčovacia služba v skutočnosti funguje iba na papieri a bežný človek k nej de facto nemá prístup. Je načase odhodiť politické tričká a začať v tejto oblasti ťahať za jeden povraz. Jedine tak môžeme nastaviť systém, ktorý môže fungovať dlhé roky a dokáže efektívne pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale aj osobám, ktoré sa o týchto ľudí starajú," vyhlásila poslankyňa. Miriam Lexmann (KDH) poukazuje na to, že Slovensko má k dispozícii eurofondy aj na financovanie sociálnej oblasti. Tie však nie je dlhodobo schopné efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora.„Dlhodobo na európskej úrovni bojujem aj za lepšie podmienky pre opatrovateľov a kvalitnejšie služby pre klientov. V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti som presadila tiež požiadavku dostupných odľahčovacích služieb pre opatrovateľov, aby si mohli pri tejto fyzicky a psychicky takej ťažkej práci oddýchnuť," pripomenula Lexmann s tým, že medzi návrhy patrilo aj poskytovanie psychologickej podpory, ktorá je podľa nej pri starostlivosti o deti a príbuzných nevyhnutná.Ako na tlačovej besede uviedla matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením Alena Novotná, starostlivosť o osoby so zdravotným znevýhodnením je prácou na plný úväzok.„Špecifickou skupinou sú rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú neviditeľné, rodičia týchto detí sú psychicky a fyzicky unavení a osobitne finančne zaťažení. Finančné zaťaženie rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je priemerne ročne suma 4 217 eur," priblížila Novotná. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) k okrúhlemu stolu pozýva zástupcu ministerstva práce, zástupcov parlamentných strán, ombudsmana, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, detského ombudsmana, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska SK8 a tiež predstaviteľov organizácií, ktoré sa venujú práci so zdravotne znevýhodnenými osobami.Zúčastní sa na ňom aj český minister práce a sociálnych vecí Marián Jurečka