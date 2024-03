Košický župan Trnka má na krku ďalšie obvinenie, stíhajú aj advokátku a exposlanca Gyimesiho

19.3.2024 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vzniesla nové obvinenie predsedovi Košického samosprávneho kraja Spoločne s košickým županom mala obviniť aj jeho advokátku Ivetu Rajtákovú a exposlanca parlamentu Györgyho Gyimesiho (Maďarská aliancia). Obvinenie sa týka údajných machinácií vo verejnom obstarávaní. Informoval o tom denník Plus Jeden Deň. „7. marca bolo vznesené obvinenie ďalším trom osobám. Jednou z osôb je súčasný župan Košického samosprávneho kraja, taktiež bývalý poslanec parlamentu. Treba povedať, že ide o poslanca z minulej vlády, čo opäť len potvrdzuje, že na Úrade špeciálnej prokuratúry sa žiadnym spôsobom nehľadelo na politickú príslušnosť a týmto osobám bolo vznesené obvinenie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní. Týkalo sa to podozrenia z predraženia zákazky na právne služby," informoval na dnešnej tlačovej besede prokurátor Ondrej Repa K obvineniu sa pre denník vyjadril aj exposlanec Gyimesi, ktorý uviedol, že o ničom nevie.„Toto je úplne šialené. Niekto zrejme spravil veľmi veľkú nadprácu, zrejme za to, že som opustil OĽaNO (súčasné hnutie Slovensko ). Ja som na kraji robil dva mesiace, bol som radový zamestnanec a ani som nerozhodoval o nejakých veľkých veciach. Tuším len do nejakej výšky 50-tisíc eur," povedal.