Keby to bolo na ňom, vojna na Ukrajine sa skončí zajtra, vyhlásil Fico

Únia kopíruje veci z USA

Sme tam, kde sme boli pred dvomi rokmi

5.10.2024 (SITA.sk) - Pravdepodobnosť eskalácie konfliktu na Blízkom východe nie je taká veľká ako na Ukrajine. Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v relácii STVR Sobotné dialógy.„Blízky východ a to, čo sa deje v Gaze, je typickým príkladom toho, že Európska únia nemá vlastnú zahraničnú politiku a len kopíruje veci, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov," vyhlásil predseda vlády s tým, že EÚ nie je schopná ani prijať jednotné stanovisko, pokiaľ ide o to, čo sa momentálne deje v Gaze.„Mrzí ma to preto, lebo ja som oponoval rozhodnutie, že má byť novou vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú politiku bývalá estónska premiérka. Pretože sme opäť v starých koľajach a EÚ bude slepo kopírovať Spojené štáty," dodal premiér a pokračoval, že pre Slovensko je podstatne nebezpečnejšie to, čo sa deje na Ukrajine.Pravdepodobnosť ohraničenia konfliktu na Blízkom východe je podľa neho podstatne väčšia, ako je pravdepodobnosť ohraničenia konfliktu, ktorý aktuálne prebieha na Ukrajine.Fico podľa vlastných slov pred dvomi rokmi povedal, že o dva roky to bude stále tam, kde teraz. „Prebehli viac než dva roky a sme tam, kde sme boli. Rusi majú väčšie územné zisky, máme státisíce mŕtvych vojakov a riešenie vojenského charakteru je v nedohľadne," povedal Fico a vyhlásil, že keby to bolo na ňom, tak vojna sa skončí zajtra. Súčasne ubezpečil, že urobí všetko preto, aby Slovensko malo dobré vzťahy s Ukrajinou.„Každá vojna sa raz skončí za rokovacím stolom. Urobím všetko preto, aby sme po skončení vojny obnovili štandardné ekonomické a politické vzťahy," doplnil premiér. Fico sa v tejto súvislosti vyjadril aj k americkým voľbám. Ak by podľa neho vyhral Donald Trump , pomohlo by to aj situácii na Ukrajine.„V prípade zvolenia Donalda Trumpa je vyššia pravdepodobnosť skončenia konfliktu,“ myslí si premiér.