Pellegrini prijal generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna, diskutovali o vzdelávaní aj digitalizácii (video)

5.10.2024 (SITA.sk) - Slovensko je dlhoročným a aktívnym členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) , čo prináša krajine významný profit. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý v sobotu v Banskej Bystrici prijal generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna S generálnym tajomníkom diskutovali o rôznych formách spolupráce SR a tejto medzivládnej organizácie, ktorá združuje 38 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta. Témou bola aj oblasť vzdelávania, digitalizácie či umelej inteligencie.Ako informovala Kancelária prezidenta SR , návšteva Cormanna bola prvou zahraničnou návštevou Pellegriniho v Banskej Bystrici.„Generálny tajomník vyzdvihol kooperáciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príprave štúdie, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa demografickým zmenám. Odporúčania organizácie pre kľúčové sektory by mali byť známe v prvom polroku budúceho roka," informovala kancelária s tým, že aj samotné mesto Banská Bystrica má priamu skúsenosť zo spolupráce s OECD, keď v rokoch 2021 - 2023 bola jednou z deviatich samospráv EÚ , ktorej obyvatelia sa zapojili do tvorby kohéznej politicky únie do roku 2027.Memorandum o porozumení má OECD uzavreté s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela . „Celkovo máme v oblasti školstva rozpracovaných viacero spoločných projektov na pozdvihnutie jeho úrovne, keďže ostatné testovania ukázali zaostávanie našich študentov za priemerom OECD," doplnila kancelária s tým, že prezident vidí ako výzvu pre rezort školstva urobiť viacero pozitívnych zmien.