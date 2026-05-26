26. mája 2026

Keď chcete štvrťfinále, musíte obrať o body aj favorita – KOMENTÁR


switzerland_world_championship_ice_hockey_51842 676x451 26.5.2026 (SITA.sk) - Ak sa chceme vrátiť medzi najlepšiu osmičku sveta pravidelne, musíme sa naučiť robiť to, čo tento rok ukázalo Nórsko - kradnúť body favoritom.


Slovenský hokej po ďalšom vypadnutí z majstrovstiev sveta opäť balansuje medzi sklamaním a hľadaním príčin. Lenže tentoraz by bolo príliš jednoduché povedať, že naši hokejisti na turnaji herne prepadli. Neprepadli. Naopak, aj proti veľkým favoritom ukázali charakter, disciplínu a výborné tempo, ktoré si všimli aj krajiny, pred ktorými máme tradične rešpekt.

Kanadský obranca Darnell Nurse po vzájomnom zápase dokonca povedal, že duel so Slovenskom „mal atribúty NHL“. A to nie je kompliment zo zdvorilosti, ale uznanie výkonu tímu, ktorý dokázal favorita dlho držať v nepohodlí.

Práve preto zostáva výsledné vyradenie ešte frustrujúcejšie. Slovensko totiž nepadlo preto, že by nestíhalo korčuľovať alebo že by nemalo nasadenie. Problém bol inde - v tom, že moderný hokej už nestačí len „dobre odohrať“. Ak chcete dnes pomýšľať na postup do vyraďovacej fázy šampionátu, okrem "povinných jázd" musíte jednoducho zobrať body aj niektorému z favoritov.

Presne to ukázalo Nórsko v našej skupine vo Fribourgu. So Slovákmi síce prehralo 1:2, no potom dokázalo bodovať proti Kanade, keď ešte dve minúty pred koncom viedlo 5:4 a prehralo až po predĺžení 5:6. Následne zdolalo Švédsko 3:2 aj Česko 4:1. To je odkaz moderného turnajového hokeja - papierový outsider už nečaká na zázrak, outsider dnes musí veriť, že favorit je zdolateľný.



Hokej: Slovensko – Švédsko na MS v hokeji 2026 (fotografie)






Ako Slovensko prehralo s Českom: Vyrovnanie na 1:1 aj 2:2 a potom dal Červenka gól korčuľou (fotografie)




Proti Kanade zase okamih, ktorý bude fanúšikov ešte dlho hnevať – nevylúčenie Macklina Celebriniho za seknutie slovenského hráča na konci druhej tretiny. O pár sekúnd neskôr putoval na trestnú lavicu Koch za faul práve na Celebriniho a Kanada následne preklopila zápas na svoju stranu.



Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo s Kanadou. Pospíšil vyrovnal na 1:1, ale rozhodli štyri góly za sedem minút (fotografie)




Nie, nemožno všetko hádzať na rozhodcov. Ale na takýchto turnajoch často rozhodujú sekundy a momenty psychologického zlomu. Slovensko proti favoritom odohralo veľmi dobré tretiny, no nedokázalo ich pretaviť do veľkých výsledkov. A práve tam je rozdiel medzi sympatickým účastníkom a mužstvom, ktoré ide do štvrťfinále.

Napriek tomu by bolo chybou po tomto šampionáte hovoriť len o neúspechu. Tento tím ukázal tvár, ktorú slovenský fanúšik v minulosti viackrát postrádal - organizáciu, bojovnosť, viac než solídnu kombináciu a ochotu drieť proti silnejším súperom. Kanada ani Švédsko nás nebrali ako „povinné tri body“. A to je možno menší krok, než by sme si želali, ale zároveň väčší, než sa po prvom pohľade na tabuľku zdá.

Slovenský hokej dnes nie je ďaleko od konkurencieschopnosti. Je však v bode, keď už nestačí hrať sympaticky. Ak sa chceme vrátiť medzi najlepšiu osmičku sveta pravidelne, musíme sa naučiť robiť to, čo tento rok ukázalo Nórsko - kradnúť body favoritom.

Zdroj: SITA.sk - Keď chcete štvrťfinále, musíte obrať o body aj favorita – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tréner Allegri nepokračuje v AC Miláno, majitelia pristúpili k výraznejšej obmene vedenia klubu

