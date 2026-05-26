26. mája 2026

Tréner Allegri nepokračuje v AC Miláno, majitelia pristúpili k výraznejšej obmene vedenia klubu


Milánčania mali "slabý" záver sezóny a prišli o miestenku v Lige majstrov. Taliansky futbalový veľkoklub AC Miláno odvolal trénera Massimiliana Allegriho a viacerých členov vedenia klubu po tom, čo sa ...



26.5.2026 (SITA.sk) - Milánčania mali "slabý" záver sezóny a prišli o miestenku v Lige majstrov.


Taliansky futbalový veľkoklub AC Miláno odvolal trénera Massimiliana Allegriho a viacerých členov vedenia klubu po tom, čo sa mužstvu nepodarilo kvalifikovať do Ligy majstrov v sezóne 2026/2027. Tím s 19 titulmi v Serie A prehral v nedeľu doma s Cagliari 1:2, čím prišiel o účasť v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.

Allegri sa do Milána vrátil vlani v máji po 11 rokoch, taktiež po neúspechu v sezóne predtým. Cieľom bolo klub opätovne etablovať medzi špičkou talianskej ligy. Strata štvrtej pozície na úkor Como znamená, že AC Miláno sa v ďalšom ročníku predstaví "len" v Európskej lige.

Okrem trénera klub okamžite prepustil aj generálneho riaditeľa Giorgia Furlaniho, športového riaditeľa Iglího Tareho a technického riaditeľa Geoffreyho Moncadu. Výnimkou zostáva bývalý útočník a súčasný poradca akcionárov RedBird, Zlatan Ibrahimovič zostáva na svojom poste napriek kritike fanúšikov.

Podľa majiteľov klubu bola táto sezóna nezvratným neúspechom, ktorý vyústil do rozhodnutia o rozsiahlej reorganizácii futbalových operácií s cieľom lepšej prípravy na nasledujúcu sezónu.

AC Miláno začne novú sezónu Serie A v druhej polovici augusta, v klube teda hľadajú nového trénera. Talianske médiá spomínajú mená ako Antonio Conte či Raffaele Palladino, práve oni by mohli nahradiť Allegriho.

V sezóne 2025/2026 sa hráči AC dlho držali v prvej dvojke tabuľky Serie A, no záver ročníka zaznamenal výrazný prepad s troma prehrami, jednou remízou a jedným víťazstvom, čo nakoniec rozhodlo o tom, že si nezahrá v Lige majstrov.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Allegri nepokračuje v AC Miláno, majitelia pristúpili k výraznejšej obmene vedenia klubu © SITA Všetky práva vyhradené.

