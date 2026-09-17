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Keď jeseň rozžiari zámok Schloss Hof
Tagy: Jeseň PR Šarkaniáda
Jeseň na zámku Schloss Hof prináša pestré farby, vôňu tekvíc, zábavu pre celú rodinu a množstvo príležitostí užiť si čarovné jesenné obdobie. Obloha v znamení ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Jeseň na zámku Schloss Hof prináša pestré farby, vôňu tekvíc, zábavu pre celú rodinu a množstvo príležitostí užiť si čarovné jesenné obdobie.
Keď sa nad zámockou lúkou vznášajú pestrofarebné šarkany a areálom sa rozlieha detský smiech, znamená to jediné – na zámku Schloss Hof sa koná obľúbená Šarkaniáda. Počas víkendov 19. – 20. a 26. – 27. septembra 2026 bude jesenná obloha patriť šarkanom všetkých tvarov a veľkostí. Deti si môžu v Detskom a rodinnom svete vlastného šarkana vyrobiť a namaľovať, čakajú ich obrovské mydlové bubliny, balónové umenie, poníky a pestrý program na zámockej lúke. Vrcholom bude veľkolepá šou s obrovskými šarkanmi, šarkanmi v tvare zvierat, akrobatickým lietaním či šarkanmi so zvonkohrou.
3. – 4. októbra 2026 ožije zámocký areál Jesennou slávnosťou. Návštevníkov čaká víkend plný hudby, tradičných remesiel, tvorenia a sezónnych špecialít. Deti aj dospelí si môžu vyrezať tekvicu, zapojiť sa do jesenného tvorenia alebo si užiť ľudový tanec, dychové kvarteto, starodávny kolotoč a fantazijný walking act s lesnými vílami a čarodejnicami.
Až do 2. novembra zdobia barokovú záhradu tekvicové súsošia vytvorené z viac ako 400 odrôd tekvíc. Tekvicovú atmosféru dopĺňajú sezónne špeciality v reštaurácii Kräutergarten. Doprajte si jesennú prechádzku v čarokrásnom zámockom areáli a potešte sa nádhernými zákutiami záhrad a jedinečným tekvicovým umením.
www.schlosshof.at/sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď jeseň rozžiari zámok Schloss Hof © SITA Všetky práva vyhradené.
Obloha v znamení farieb
Keď sa nad zámockou lúkou vznášajú pestrofarebné šarkany a areálom sa rozlieha detský smiech, znamená to jediné – na zámku Schloss Hof sa koná obľúbená Šarkaniáda. Počas víkendov 19. – 20. a 26. – 27. septembra 2026 bude jesenná obloha patriť šarkanom všetkých tvarov a veľkostí. Deti si môžu v Detskom a rodinnom svete vlastného šarkana vyrobiť a namaľovať, čakajú ich obrovské mydlové bubliny, balónové umenie, poníky a pestrý program na zámockej lúke. Vrcholom bude veľkolepá šou s obrovskými šarkanmi, šarkanmi v tvare zvierat, akrobatickým lietaním či šarkanmi so zvonkohrou.
Jesenná slávnosť plná hudby a chutí
3. – 4. októbra 2026 ožije zámocký areál Jesennou slávnosťou. Návštevníkov čaká víkend plný hudby, tradičných remesiel, tvorenia a sezónnych špecialít. Deti aj dospelí si môžu vyrezať tekvicu, zapojiť sa do jesenného tvorenia alebo si užiť ľudový tanec, dychové kvarteto, starodávny kolotoč a fantazijný walking act s lesnými vílami a čarodejnicami.
Tekvicová jeseň
Až do 2. novembra zdobia barokovú záhradu tekvicové súsošia vytvorené z viac ako 400 odrôd tekvíc. Tekvicovú atmosféru dopĺňajú sezónne špeciality v reštaurácii Kräutergarten. Doprajte si jesennú prechádzku v čarokrásnom zámockom areáli a potešte sa nádhernými zákutiami záhrad a jedinečným tekvicovým umením.
www.schlosshof.at/sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď jeseň rozžiari zámok Schloss Hof © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Jeseň PR Šarkaniáda
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