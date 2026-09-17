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Hudobné leto Trenčianske Teplice ukončilo jubilejný 80. ročník, na desiatich koncertoch privítalo takmer 2 400 návštevníkov
Tagy: Festival hudobné leto PR
Sezónu 10. septembra uzavrel koncert Simy Magušinovej, festival tento rok podporila aj národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Hudobné leto Trenčianske Teplice, ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Sezónu 10. septembra uzavrel koncert Simy Magušinovej, festival tento rok podporila aj národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL.
Hudobné leto Trenčianske Teplice, najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe, úspešne zavŕšilo svoj jubilejný 80. ročník. Bodku za sezónou dal 10. septembra koncert speváčky Simy Magušinovej, ktorý si v Kursalone nenechalo ujsť približne 400 návštevníkov. Počas celého festivalu, ktorý sa konal od 25. júna do 10. septembra, si desať koncertov a kultúrnych podujatí pozrelo spolu takmer 2 400 divákov.
Záverečný večer patril speváčke Sime Magušinovej, ktorá počas koncertu predstavila predovšetkým piesne zo svojho aktuálneho albumu Premena, venovaného téme tichých, pozitívnych životných zmien. Atmosféra v sále bola od prvých tónov mimoriadne priateľská a uvoľnená – speváčke sa podarilo rozospievať celý Kursalon a spolu s publikom vytvorila jedinečnú, intímnu atmosféru. Koncert potvrdil, že Hudobné leto dokáže aj vo svojom jubilejnom ročníku osloviť návštevníkov naprieč generáciami a ponúknuť im nezabudnuteľné hudobné zážitky priamo v srdci kúpeľného mesta.
Jubilejná sezóna priniesla počas leta desať koncertov a kultúrnych podujatí naprieč žánrami – klasickou hudbou, jazzom, swingom, popom a taktiež divadelnou komédiou. Na festivalových pódiách sa postupne predstavili Filharmonie Bohuslava Martinů zo Zlína s operou Carmen, vokálna skupina Fragile s Petrom Lipom, speváčka Aneta Langerová, Peter Breiner s Hilaris Chamber Orchestra, huslistka Rusanda Panfili, poľská Warszawska Orkiestra Sentymentalna, maďarská skupina Söndörgő, Orchester Bratislava Hot Serenaders, divadelné predstavenie Zlatá baňa a napokon Sima Magušinová. Festival tak počas leta privítal v Kursalone spolu takmer 2 400 návštevníkov, čo potvrdzuje, že aj po osemdesiatich rokoch dokáže kvalitná klasická a autorská hudba osloviť širokú verejnosť
Organizátori sú vďační všetkým partnerom, medzi nimi aj národnej organizácii SLOVAKIA TRAVEL, že im pomáhajú túto hudobnú tradíciu udržiavať a rozvíjať.
Trenčianske Teplice, klenot Karpát a slovenských kúpeľov, s tradíciou siahajúcou do 13. storočia, privítali počas festivalu návštevníkov v unikátnom prostredí. Noblesná sieň Kursalonu, ktorý bol postavený v roku 1893, ponúka nielen výnimočnú akustiku, ale aj atmosféru, ktorú nenahradí žiadna moderná koncertná sála. Mesto, známe svojím maurským kúpeľným domom Hammam, liečivými prameňmi a prírodným prostredím, vytvorilo jedinečnú kulisu pre hudobné zážitky aj v tomto jubilejnom ročníku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hudobné leto Trenčianske Teplice ukončilo jubilejný 80. ročník, na desiatich koncertoch privítalo takmer 2 400 návštevníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hudobné leto Trenčianske Teplice, najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe, úspešne zavŕšilo svoj jubilejný 80. ročník. Bodku za sezónou dal 10. septembra koncert speváčky Simy Magušinovej, ktorý si v Kursalone nenechalo ujsť približne 400 návštevníkov. Počas celého festivalu, ktorý sa konal od 25. júna do 10. septembra, si desať koncertov a kultúrnych podujatí pozrelo spolu takmer 2 400 divákov.
Záverečný večer patril speváčke Sime Magušinovej, ktorá počas koncertu predstavila predovšetkým piesne zo svojho aktuálneho albumu Premena, venovaného téme tichých, pozitívnych životných zmien. Atmosféra v sále bola od prvých tónov mimoriadne priateľská a uvoľnená – speváčke sa podarilo rozospievať celý Kursalon a spolu s publikom vytvorila jedinečnú, intímnu atmosféru. Koncert potvrdil, že Hudobné leto dokáže aj vo svojom jubilejnom ročníku osloviť návštevníkov naprieč generáciami a ponúknuť im nezabudnuteľné hudobné zážitky priamo v srdci kúpeľného mesta.
80. ročník v číslach
Jubilejná sezóna priniesla počas leta desať koncertov a kultúrnych podujatí naprieč žánrami – klasickou hudbou, jazzom, swingom, popom a taktiež divadelnou komédiou. Na festivalových pódiách sa postupne predstavili Filharmonie Bohuslava Martinů zo Zlína s operou Carmen, vokálna skupina Fragile s Petrom Lipom, speváčka Aneta Langerová, Peter Breiner s Hilaris Chamber Orchestra, huslistka Rusanda Panfili, poľská Warszawska Orkiestra Sentymentalna, maďarská skupina Söndörgő, Orchester Bratislava Hot Serenaders, divadelné predstavenie Zlatá baňa a napokon Sima Magušinová. Festival tak počas leta privítal v Kursalone spolu takmer 2 400 návštevníkov, čo potvrdzuje, že aj po osemdesiatich rokoch dokáže kvalitná klasická a autorská hudba osloviť širokú verejnosť
Organizátori sú vďační všetkým partnerom, medzi nimi aj národnej organizácii SLOVAKIA TRAVEL, že im pomáhajú túto hudobnú tradíciu udržiavať a rozvíjať.
Festival v srdci najstaršieho kúpeľného mesta na Slovensku
Trenčianske Teplice, klenot Karpát a slovenských kúpeľov, s tradíciou siahajúcou do 13. storočia, privítali počas festivalu návštevníkov v unikátnom prostredí. Noblesná sieň Kursalonu, ktorý bol postavený v roku 1893, ponúka nielen výnimočnú akustiku, ale aj atmosféru, ktorú nenahradí žiadna moderná koncertná sála. Mesto, známe svojím maurským kúpeľným domom Hammam, liečivými prameňmi a prírodným prostredím, vytvorilo jedinečnú kulisu pre hudobné zážitky aj v tomto jubilejnom ročníku.
Podpora
- Podujatie podporuje národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL.
- Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
- Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
- Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hudobné leto Trenčianske Teplice ukončilo jubilejný 80. ročník, na desiatich koncertoch privítalo takmer 2 400 návštevníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival hudobné leto PR
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