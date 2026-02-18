|
|
Streda 18.2.2026
|
Meniny má Jaromír
Keď klasika nestačí: VEEV ONE prichádza s extra príchuťami
Je tu VEEV ONE EXTRA - štyri ovocné príchute, v praktickejšom balení a s extra intenzitou*. VEEV ONE EXTRA si obľúbia dospelí užívatelia nikotínových produktov, ktorým klasická ...
VEEV ONE EXTRA si obľúbia dospelí užívatelia nikotínových produktov, ktorým klasická chuť nestačí a chcú mať na výber. EXTRA príchute majú plnšiu a výraznejšiu chuť, čím prinášajú vylepšený zážitok z vapovania v porovnaní s klasickými príchuťami VEEV ONE.
Čo znamená EXTRA?
Intenzívnejšie tóny príchutí, vyvážený chladivý efekt a rafinovaná sladkosť – to prináša novinka VEEV ONE EXTRA, ktorá prichádza v štyroch ovocných príchutiach: šťavnatej ovocnej príchuti, tropickej príchuti, zrelej ovocnej príchuti a lesnej príchuti bobuľového ovocia. Všetky majú spoločnú extra intenzívnu arómu a jemný osviežujúci efekt, vďaka ktorým je chuť plnšia* a rozvíja sa plynulo a odhaľuje tak svoju rafinovanosť.
Si v tíme klasika alebo EXTRA?
Či už si fanúšik klasiky alebo hľadáš niečo nové, VEEV ONE EXTRA ti dáva priestor skúšať a objavovať – aj vďaka kompaktnejšiemu baleniu s jednou náplňou. Ak preferuješ intenzitu príchutí podľa nálady, môžeš sa kedykoľvek vrátiť aj ku klasickým príchutiam a príchute jednoducho striedať. Príchute VEEV ONE Extra sú plne kompatibilné so zariadeniami VEEV ONE – nemeníš zariadenie, meníš len intenzitu chuťového zážitku.
A čo s použitými náplňami? Tie môžeš odovzdať na recykláciu v ktorejkoľvek predajni IQOS.
Bez dymu, rozumnejšia voľba
Vedel si, že bezdymové zariadenia produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami**? Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. VEEV ONE funguje na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu, netvorí cigaretový dym, ale aerosól.
VEEV ONE nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.. Je však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
* V porovnaní s ďalšími ponukami v portfóliu VEEV ONE.
**Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Keď klasika nestačí: VEEV ONE prichádza s extra príchuťami © SITA Všetky práva vyhradené.
