18. februára 2026
Slovensko okrem stíhačiek F-16 plánuje aj nákup raketometov HIMARS, USA svoju ponuku ešte len predstavia
Tagy: americký minister zahraničných vecí Minister obrany SR Premiér Slovenskej republiky raketový systém HIMARS Stíhačky F-16
18.2.2026 (SITA.sk) - Okrem ďalších štyroch stíhačiek F-16 z USA je v hre aj nákup raketometných systémov HIMARS. Po stredajšom rokovaní vlády to médiám povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že takúto požiadavku majú Ozbrojené sily SR.
"V rámci raketometných oddielov sú tieto požiadavky. O nich sa bude rokovať," uviedol minister s tým, že americká strana ešte len predstaví svoju ponuku. "A to isté platí o munícii s dlhším doletom," doplnil Kaliňák. Horizont obstarania systémov však podľa neho predstavuje šesť až 10 rokov.
Fakt, že Slovensko má záujem kúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16 pripomenul po stretnutí s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom aj predseda vlády Robert Fico. Ako ďalej povedal, Slovensko rozumie postoju USA, že Európa sa musí viac starať o vlastnú bezpečnosť. Zvyšovanie výdavkov na obranu je tak podľa Fica prirodzený vývoj.
"Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity," zdôraznil Fico.
Zároveň však pripomenul, že Slovensko chce z peňazí na vojenské účely budovať aj takzvané duálne projekty. "Nech je dobrým príkladom obrovská vojenská nemocnica, ktorá sa stavia v blízkosti ukrajinských hraníc vo východnej časti SR," povedal po stretnutí s Rubiom slovenský premiér Fico.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko okrem stíhačiek F-16 plánuje aj nákup raketometov HIMARS, USA svoju ponuku ešte len predstavia © SITA Všetky práva vyhradené.
