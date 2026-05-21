Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Keď legenda prekoná inú legendu. Genoni má už viac shutoutov na MS ako Holeček – VIDEO
Leonardo Genoni sa stal prvým brankárom s 13 zápasmi bez inkasovaného gólu na MS. Švajčiarska dominantnosť na "domácom" svetovom šampionáte v hokeji naďalej trvá. V súboji dvoch dovtedy ...
21.5.2026 (SITA.sk) - Leonardo Genoni sa stal prvým brankárom s 13 zápasmi bez inkasovaného gólu na MS.
Švajčiarska dominantnosť na "domácom" svetovom šampionáte v hokeji naďalej trvá.
V súboji dvoch dovtedy nezdolaných tímov A-skupiny v Zürichu Švajčiari prevalcovali Rakúšanov 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) a po štyroch zápasoch majú na konte 12 bodov s impozantným skóre 22:4.
Švajčiari majú v tíme elitných hráčov z NHL, ale aj brankára, ktorý je v ich hokeji hrajúca legenda. A k statusu legendy patria aj rekordy. Jeden z nich utvoril Leonardo Genoni práve teraz, keď si pripísal shutout proti Rakúsku. Bol už jeho trinásty na dvanástom svetovom šampionáte.
Prvýkrát sa na vrcholnej scéne MS predstavil v roku 2011 na Slovensku. Najviac čistých kont si pripísal vlani na MS vo Švédsku a Dánsku, boli až štyri.
Celkovo sa vďaka 13. shutoutu odpútal na prvej priečke historického poradia od legendárneho českého brankára Jiřího Holečka, ktorý si v rokoch 1966 až 1978 udržal čisté konto dvanásťkrát.
"Ani som nevedel, že tento rekord existuje. Dozvedel som sa o ňom až po zápase. Som nesmierne šťastný najmä preto, že sme odohrali fantastický zápas. A rekord prijímam, je to súčasť dobre zvládnutého stretnutia," povedal Genoni podľa webu SRF.
Genoni je trojnásobný strieborný medailista z majstrovstiev sveta. On aj všetci jeho spoluhráči urobia všetko preto, aby to na domácom ľade po dvoch striebrach z uplynulých dvoch rokov tentoraz vyšlo na zisk najcennejšieho kovu. Švajčiarov by mala k zlatu doviesť aj úžasná podpora z hľadiska.
"Keď vidíte všetkých týchto skvelých fanúšikov, naskakuje mi z toho husia koža. A potom udržať si pred nimi čisté konto, to je úplne fantastické. Verím, že s najlepšou podporou z tribún preskočíme všetky prekážky a získame najväčší úspech," doplnil Genoni.
Zdroj: SITA.sk - Keď legenda prekoná inú legendu. Genoni má už viac shutoutov na MS ako Holeček – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trinásty shutout
Nevedel o rekorde
Dovedú ich až k zlatu?
