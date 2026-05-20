Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Streda na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko sa trápilo, jeden zápas rozhodli nájazdy a zrodili sa aj výsledky 9:0 a 6:0 – VIDEO, FOTO
21.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky stredajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Favoriti vo Fribourgu nepripustili prekvapenie a dokázali zvíťaziť vo svojich zápasoch. Najviac sa potrápili Česi, ktorí prehrávali s Talianmi až do 46. minúty, kým nerovnali a postupne stretnutie otočili vo svoj prospech.
V rovnakej základnej skupine B si Švédi zgustli na Slovincoch, ktorí v utorok 19. mája prehrali so Slovákmi až po samostatných nájazdoch, a vzájomný súboj zvládli vysoko 6:0.
V A-skupine v Zürichu sa z ďalšieho triumfu tešili domáci Švajčiari, ktorí ešte nestratili ani bod. Dovtedy stopercentných Rakúšanov zdolali presvedčivo 9:0 a ukázali, že im šampionát na domácom ľade nesmierne chutí a postupnými krokmi si idú po vytúženú prvú zlatú medailu v histórii.
V druhom stretnutí druhý raz na majstrovstvách sveta triumfovali Spojené štáty americké nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch. V dueli prehrávali 0:1 aj 2:3, no zakaždým dokázali vyrovnať a otočku dokonali v nájazdovej lotérii, kde takisto museli doháňať manko súpera. V 5. sérii rozhodol Ryan Leonard.
Zdroj: SITA.sk - Streda na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko sa trápilo, jeden zápas rozhodli nájazdy a zrodili sa aj výsledky 9:0 a 6:0 – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-streda-20-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (streda 20. máj): Česko – Taliansko, Švajčiarsko s triumfom 9:0 a vyhrali aj Švédsko a USA
Výsledky MS v hokeji 2026 - streda 20. mája
- A-skupina (Zürich)
Rakúsko - Švajčiarsko 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)
USA - Nemecko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
- B-skupina (Fribourg)
Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
