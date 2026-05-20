 Streda 20.5.2026
 Meniny má Bernard
20. mája 2026

Streda na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko sa trápilo, jeden zápas rozhodli nájazdy a zrodili sa aj výsledky 9:0 a 6:0 – VIDEO, FOTO


Výsledky stredajších zápasov na MS v hokeji 2026.



21.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky stredajších zápasov na MS v hokeji 2026.


Favoriti vo Fribourgu nepripustili prekvapenie a dokázali zvíťaziť vo svojich zápasoch. Najviac sa potrápili Česi, ktorí prehrávali s Talianmi až do 46. minúty, kým nerovnali a postupne stretnutie otočili vo svoj prospech.



Fotografie MS v hokeji 2026 (streda 20. máj): Česko – Taliansko, Švajčiarsko s triumfom 9:0 a vyhrali aj Švédsko a USA




V rovnakej základnej skupine B si Švédi zgustli na Slovincoch, ktorí v utorok 19. mája prehrali so Slovákmi až po samostatných nájazdoch, a vzájomný súboj zvládli vysoko 6:0.

V A-skupine v Zürichu sa z ďalšieho triumfu tešili domáci Švajčiari, ktorí ešte nestratili ani bod. Dovtedy stopercentných Rakúšanov zdolali presvedčivo 9:0 a ukázali, že im šampionát na domácom ľade nesmierne chutí a postupnými krokmi si idú po vytúženú prvú zlatú medailu v histórii.

V druhom stretnutí druhý raz na majstrovstvách sveta triumfovali Spojené štáty americké nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch. V dueli prehrávali 0:1 aj 2:3, no zakaždým dokázali vyrovnať a otočku dokonali v nájazdovej lotérii, kde takisto museli doháňať manko súpera. V 5. sérii rozhodol Ryan Leonard.

Výsledky MS v hokeji 2026 - streda 20. mája



  • A-skupina (Zürich)


Rakúsko - Švajčiarsko 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)




USA - Nemecko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)




  • B-skupina (Fribourg)


Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)




Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)





Zdroj: SITA.sk - Streda na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko sa trápilo, jeden zápas rozhodli nájazdy a zrodili sa aj výsledky 9:0 a 6:0 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich
Alcaraz sa po Roland Garros odhlásil aj z Wimbledonu, stále ho trápi zranenie zápästia

