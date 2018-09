Keď matka bojuje o život svojho syna, dokáże spojiť ľudí

Foto: Behame pre srdce Foto: Behame pre srdce

Foto: Behame pre srdce Foto: Behame pre srdce

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (OTS) - Pred ôsmimi rokmi bola zdravá žena. S manželom sa spolu tešili na syna, ktorý sa im mal narodiť. Po narodení Olivera sa však radosť začala miešať s beznádejou, smútkom, zúfalstvom. Oliver mal srdcovú vadu a začal boj o jeho život. Aby toho nebolo málo, vážne zdravotné komplikácie neobišli ani čerstvú mamičku. V dôsledku stresu stratila zrak. Vďaka Bohu má tento príbeh šťastné pokračovanie. Oliver je čerstvý školák, usmievavý, bystrý a zvedavý bojovník, ktorý má na každú otázku odpoveď.Tento malý zázrak sa udial vďaka nezlomnej vôly matky, ktorá pre svoje dieťa obetovala absolútne všetko a vďaka Detskému kardiocentru. Práve špecialisti na tomto oddelení malému Oliverovi zachránili život. Od jeho narodenia sa stali súčasťou rodiny. Mesiac čo mesiac, rok čo rok, bdejú nad jeho zdravím.Nastal čas, aby teraz Oliver, resp. jeho blízki, urobili niečo pre kardiocentrum. Vďaka Lucii vzniklo občianske združenie LAMU s cieľom pomáhať tým, ktorí pomáhajú, aj tým, ktorí potrebujú pomoc. Spolu s ďalšími kolegami a priateľmi sa rozhodli zorganizovať charitatívny beh pod názvom Beháme pre srdce s podtitulom - Srdcová päťka pre deti . Výťažok z tohto podujatia poputuje pre Nadáciu detského kardiocentra , ktoré podporuje finančne a materiálne detské kardiocentrum na bratislavských Kramároch. Je to jediné špecializované stredisko svojho druhu na Slovensku.Touto cestou vás chceme vyzvať a pozvať. Príďte 14. októbra do Rače k amfiteátru. Zaregistrujte sa a odbehnite si s nami päť kilometrov . Váš športový výkon pomôže deťom s ochorením srdca, rovnakým bojovníkom ako je Oliver. Navyše spravíte niečo dobré pre svoje zdravie a skvelo sa zabavíte. Nerozhoduje, či prídete do cieľa prví alebo poslední. Či päť kilometrov odbehnete alebo odkráčate. Víťazi budeme všetci bez ohľadu na výsledok a odmenou nám budú zachránené detské životy.O tom, že ide o výnimočné podujatie svedčí aj fakt, že ho podporili známe osobnosti zo sveta športu, hudby, kultúry a šoubiznisu. Ani im nie sú ľahostajné osudy malých pacientov. Sám, bežec s veľkým srdcom, sa stal našim ambasádorom a tvárou.Do kampane „Beháme pre srdce“, ktorá momentálne prebieha v rádiusa tiež zapojili:Svojou troškou priložia ruku k dielu aj umelci ako, ktorí na podujatí vystúpia.O dobrú náladu sa budú starať, ktorí podujatie budú moderovať.Návštevníci charitatívneho behu, ktorí sa rozhodnú športovcov povzbudiť môžu navštíviť stánky s kávou a dobrým jedlom, vybicyklovať si pukance. Výťažok z predaja pôjde pre Nadáciu detského kardiocentra. Na dobrú vec tak budú môcť prispieť aj tí, ktorí nebudú behať. Na mieste budú aj lekári s detského kardiocentra, ktorí vám povedia viac o tom, ako funguje naše srdce, aká je prevencia, aby nám neochorelo. Pre aktívnych športovcov, ktorí zdolajú 5 kilometrov je na konci pripravená tombola. Číslo každého bežca bude zaradené do losovania o vecné ceny. Pripomíname, že čas v tomto prípade nehrá úlohu, stačí dobehnúť do cieľa.Sama mamička Lucia je prekvapená ako sa ľudia dokázali spojiť, aby pomohli dobrej veci. Je všetkým veľmi vďačná, najmä partnerom, ktorí projektu verili a pomohli finančne a materiálne zastrešiť cele podujatie. Ste úžasní, bez vás všetkých by táto krásna myšlienka nemala šancu vzniknúť.ĎAKUJEME