V obci Kľak odhalili tabuľu R. Kluchovi. Zachránil život 300 ľuďom

Na budove rímskokatolíckej fary v obci Kľak (okres Žarnovica) odhalili v nedeľu (9.9.) pamätnú tabuľu katolíckemu kňazovi Rudolfovi Kluchovi, ktorý počas tragických udalostí v januári roku 1945 zachránil viac ako 300 domácich obyvateľov pred popravou. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Na budove rímskokatolíckej fary v obci Kľak (okres Žarnovica) odhalili v nedeľu (9.9.) pamätnú tabuľu katolíckemu kňazovi Rudolfovi Kluchovi. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kľak 10. septembra (TASR) - Na budove rímskokatolíckej fary v obci Kľak (okres Žarnovica) odhalili v nedeľu (9.9.) pamätnú tabuľu katolíckemu kňazovi Rudolfovi Kluchovi, ktorý počas tragických udalostí v januári roku 1945 zachránil viac ako 300 domácich obyvateľov pred popravou.Kľak bol totiž za pomoc partizánskym skupinám pôsobiacim v pohorí Vtáčnik počas SNP úplne vypálený a zavraždených bolo 84 občanov. Ostatných, ktorých našli v domoch, sústredili do stredu obce, postavili pred nich tri guľomety so zámerom previesť hromadnú popravu.Tu zohral hlavnú úlohu záchrancu práve Klucha. Spolu s matkou, sestrou a kuchárkou mu ponúkli možnosť odísť, ktorú však neprijal. Vyžiadal si od vojakov čas, aby ľuďom udelil posledné rozhrešenie vďaka čomu oddialil popravu. Medzitým prišla do dediny nemecká motospojka s rozkazom nestrieľať, ale obec vypáliť a občanov evakuovať.Pamätná tabuľa nie je jediná, ktorá v dedine osud Rudolfa Kluchu pripomína. Spomína ho aj Kľakovský náučný chodník, konkrétne zastávka priamo pri miestnom pamätníku.uviedol v tejto súvislosti starosta obce Ľuboš Haring.Osadenie pamätnej tabule vyšlo z iniciatívy miestneho farára Michala Lajchu, ktorý pri tejto príležitosti predstavil verejnosti svoje dve publikácie venované problematike kňazského celibátu.