Keď Mbappé odíde do Realu Madrid, v PSG ho vraj nahradí jeden z dvojice Haaland – Lewandowski

Letné pytačky s Realom Madrid

PSG odmietol dve ponuky "Los Blancos"

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nekonečnými finančnými zdrojmi disponujúci francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain má v hľadáčiku talentovaného Nóra Erlinga Haalanda , ale aj renomovaného poľského kanoniera Roberta Lewandowského Taliansky denník La Gazzetta dello Sport tvrdí, že Haaland zamieri do parížskeho Parku Princov v prípade, že Kylian Mbappé opustí mužstvo Mauricia Pochettina . A to sa môže stať najskôr v zimnom prestupovom termíne, keďže letné pytačky s Realom Madrid sa neskončili pre španielskeho vicemajstra úspešne."Športový riaditeľ PSG Leonardo a agent Mino Raiola by radi transfer Haalanda do Paríža uzavreli čo najskôr. Nórsky reprezentant by mal v novom klube zarobiť ročne 50 miliónov eur," napísala Gazzetta, upozornil na to aj poľský web sport.pl.Iný názor majú francúzske médiá. Podľa správy Le10Sport.com je Lewandowski hlavný kandidát na nahradenie Mbappého v parížskom veľkoklube, ktorý v lete prilákal do svojich služieb aj argentínskeho loptového virtuóza Lionela Messiho či talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu "Pre poľského kanoniera by to bola určite lákavá ponuka z finančných dôvodov, ale aj jedinečná príležitosť zahrať si s Leom Messim alebo Neymarom ," napísali Francúzi.Na konci augusta bol na spadnutie transfer Kyliana Mbappého do Realu Madrid, ale podľa španielskych médií PSG odmietol dve ponuky "Los Blancos" v hodnote 160 a 180 miliónov eur. Dôvodom tohto rozhodnutia má byť skutočnosť, že parížsky klub stále dlhuje AS Monaco splátku vo výške 36 miliónov eur za prestup Mbappého ešte v roku 2018.Z vyššie uvedeného vyplýva, že Real Madrid napokon získa 22-ročného rýchlonohého Francúza a podľa viacerých indícií sa tak stane po skončení sezóny 2021/2022.