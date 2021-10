Paríž – Roubaix preverí bojovníkov na bicykloch, Sagan si naposledy oblečie dres Bory

Milované a nenávidené preteky

Šancu majú aj pomalší

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan si v nedeľu naposledy oblečie dres tímu Bora-Hansgrohe v súťažných pretekoch. Bude to symbolicky na podujatí Paríž-Roubaix, kde pred troma rokmi dosiahol jeden z najväčších úspechov kariéry práve vo farbách tímu z nemeckého Raublingu.V roku 2018 Sagan v záverečnom špurte na velodróme v Roubaix zdolal Švajčiara Sylvaina Dilliera a stal sa majiteľom dlažobnej kocky - najcennejšej cyklistickej trofeje z jednorazových pretekov.Kráľovná klasík má svoj 118. ročník v netradičnom októbrovom termíne, keďže v pôvodnom jarnom krajinskí politici neodobrili jej konanie pre riziko zvýšeného šírenia koronavírusu."Paríž-Roubaix je lotéria. Na trati sa môže odohrať tisíc vecí, ktoré môžu ovplyvniť jej priebeh. Tieto preteky môžete milovať a zároveň ich aj nenávidieť. Taký rozdielny je aj môj vzťah k nim. Sú to však pekné preteky na pozeranie v televízii," vyhlásil Peter Sagan pre belgické médiá.Na trase Paríž-Roubaix je už tradične veľké množstvo sektorov dláždených kockami, ktoré sú vo Francúzsku spravidla hrubšie a neforemnejšie ako na podobných klasikách v Belgicku.Na vyše 257 km medzi Compiégne a Roubaix bude tento rok 30 sektorov s takýmito kockami zvanými pavé v celkovej dĺžke 55 km. Medzi nimi tradične vynikajú náročnosťou Trouée d’Arenberg (Arenberský les 95,3 km pred cieľom), Mons-en-Pévele (48,6 km pred cieľom) a Carrefour de l’Arbre (17,2 km pre cieľom).Kto nimi prejde v prednej skupine bez defektu či iných technických problémov, má šancu na víťazstvo. Všeobecne sa spomínajú ako favoriti najmä Belgičan Wout van Aert a Holanďan Mathieu van der Poel. Ostatní dvaja šampióni Belgičan Philippe Gilbert (2019) a Peter Sagan (2018) sa medzi adeptmi na celkový triumf príliš nespomínajú. Vlani sa slávne preteky pre koronavírusovú pandémiu vôbec neuskutočnili."Ak pichnete v nesprávny čas alebo sa stanete účastníkmi pádu, môžete byť po zvyšok pretekov už len do počtu. Na druhej strane nemusíte byť najlepší a stále máte šancu na víťazstvo v Roubaix. Ak sa pozrieme na zoznam víťazov, je to pestrofarebný mix. Sú medzi nimi takí, ktorí mali v ten deň najlepšie nohy, ale aj takí, ktorí mali veľa šťastia. V deň pretekov sa všetci meníme na bojovníkov na bicykli a cyklistickí nadšenci si to celé užívajú," uzavrel Sagan na webe sporza.be.