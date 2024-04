Keď nie vláda, posielame my. Slováci v priebehu 41 hodín vyzbierali viac ako milión eur na muníciu pre Ukrajinu (video)

Prvý stanovený míľnik po 13 hodinách

Veľká chuť a vôľa pomôcť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.4.2024 (SITA.sk) - Slováci v priebehu 41 hodín vyzbierali viac ako milión eur na muníciu pre Ukrajinu. Slovensko tak podporuje iniciatívu českej vlády, a to aj napriek tomu, že slovenská vláda sa na iniciatíve odmietla podieľať. Peniaze na muníciu pre Ukrajinu začali Slováci zbierať prostredníctvom občianskej zbierky s názvomInformovalo o tom občianske združenie Mier Ukrajine s tým, že zbierka pokračuje aj naďalej. Do dnešného rána sa do zbierky zapojilo približne 18-tisíc ľudí, pričom priemerná výška daru je približne 70 eur. Počet darcov aj vyzbieraná suma stále rastie.Ako iniciatíva Mier Ukrajine pripomenula, zbierka odštartovala v utorok 16. apríla a už po prvých 13 hodinách bol prekonaný prvý stanovený míľnik, a to vyzbierať pre Ukrajinu 250-tisíc eur.„Na prekročenie polmiliónovej hranice stačilo celkovo 27 hodín a sumu milión eur darovali ľudia za menej ako dva dni," informovalo združenie. Podľa Zuzany Suchovej z fundraisingovej platformy Donio ide o významné vyjadrenie postoja, odvahy a solidarity Slovákov. Silná odozva je podľa organizátorov zbierky súčasne aj odkazom pre slovenskú vládu a vyjadrením nesúhlasu s jej zahraničnou politikou.„Sme ohromení vlnou solidarity Slovákov so statočne sa brániacou Ukrajinou. Potvrdilo sa, že na Slovensku žije veľa ľudí, ktorí rozumejú tomu, že náš sused bojuje za svoju aj našu slobodu a že má právo brániť sa," uviedla Zuzana Izsáková z iniciatívy Mier Ukrajine.Ľudia podľa Doda Dobríka z českého projektu Dárek pro Putina ukázali veľkú chuť a vôľu pomôcť.„Všetky financie, ktoré budú priebežne vyzbierané, sa použijú prostredníctvom iniciatívy Dárek pro Putina podľa potrieb ukrajinskej armády a v spolupráci s vykonávateľmi iniciatívy českej vlády na nákup munície. Dobrou správou je, že s rastúcou sumou sa rozširuje naša možnosť pomôcť,” priblížil Dobrík. Zbierku Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame my podporujú aj mnohé osobnosti verejného života a zaujala aj svetové médiá.„Okrem českých a ukrajinských médií o nej písali aj v najväčších singapurských novinách. Za zbierku sa na sociálnej sieti poďakovala česká ministerka obrany Jana Černochová a spomenutá bola aj v stredu na tlačovej konferencii po stretnutí Jensa Stoltenberga Petra Fialu ," informovala iniciatíva.Iniciatívy Mier Ukrajine a Dárek pro Putina vlani spoločne vyzbierali pre Ukrajinu 650-tisíc eur na odmínovač slovenskej výroby Božena 5. Partnerom zbierky je aj iniciatíva All 4 Ukrajine a fundraisingová platforma Donio.