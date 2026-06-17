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Keď partnerstvo pomáha rásť: Príbeh hlivy zo Záhoria, ktorú už pozná celé Slovensko
Len vlani ponúkol Kaufland zákazníkom viac ako 56-tisíc ton ovocia a zeleniny, ktoré sa urodili na našich poliach či v skleníkoch. Pre domácich pestovateľov je tak stabilným partnerom, ktorý im ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Len vlani ponúkol Kaufland zákazníkom viac ako 56-tisíc ton ovocia a zeleniny, ktoré sa urodili na našich poliach či v skleníkoch.
Pre domácich pestovateľov je tak stabilným partnerom, ktorý im umožňuje rásť, zvyšovať produkciu a prinášať na trh viac lokálnych potravín. Dôkazom je aj rodinná spoločnosť Mykopesta, ktorá vďaka reťazcu celé Slovensko zásobuje hlivou ustricovou.
Šťavnaté paradajky zo skleníkov neďaleko Zlatých Moraviec, chrumkavá kukurica z polí pri Dunajskej Strede či zemiaky urodené na lánoch v okolí Nitry, aj tak vyzerá sortiment ovocia či zeleniny, ktoré na pultoch ponúka Kaufland. Slovenská produkcia má v jeho predajniach svoje čestné miesto a obchodný reťazec sa dlhodobo snaží, aby zákazníci našli v regáloch čo najviac lokálnych potravín.
Že ide o súčasť jeho obchodnej stratégie, potvrdzujú aj čísla. Iba počas minulého roka zaradil Kaufland do predaja viac ako 56-tisíc ton slovenského ovocia a zeleniny, ktoré sa pestujú na ploche väčšej než 4 737 futbalových ihrísk.
Dlhodobé partnerstvá s lokálnymi dodávateľmi sú pre reťazec prioritou, preto až 50 % produktov v sortimente ovocia a zeleniny, ktoré je možné vypestovať v našich podmienkach, pochádza z tunajších polí, skleníkov či sadov.
"Záleží nám na tom, aby v našich predajniach zákazníci našli široký výber slovenského ovocia a zeleniny. Výhodou domácej produkcie je, že nemusí cestovať stovky kilometrov a na pulty sa dostane čerstvá často už na druhý deň po zbere," hovorí Ľuba Barošová, vedúca nákupu ovocia a zeleniny spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Férové partnerské vzťahy s lokálnymi dodávateľmi podporujú nielen domáce poľnohospodárstvo, ale pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta a zároveň prispievajú k vyššej potravinovej sebestačnosti Slovenska."
Pre slovenských pestovateľov však takáto spolupráca neznamená len istotu pravidelného odbytu. To, že sa môžu oprieť o silného partnera, im umožňuje investovať do modernizácie, rozširovať produkciu alebo dodávať na pulty aj menej tradičné plodiny. Vďaka tomu sa v ponuke reťazca objavujú aj fialový či oranžový karfiol, ale tiež čerstvé šalátové uhorky, ktoré dozrievajú vo fóliovníku vykurovanom energiou z geotermálneho vrtu. Pri poľnohospodárskej produkcii je totiž stabilný odber kľúčovou podmienkou toho, aby sa pestovateľské firmy mohli rozrastať, využívať nové technológie a prinášať tak na trh viac domácich produktov.
Takýto príbeh píše aj spoločnosť Mykopesta, ktorá pestuje hlivu ustricovú a väčšina jej produkcie končí na pultoch Kauflandu. "Huby sú u našich zákazníkov čoraz obľúbenejšie a za posledných päť rokov záujem o ne narástol o vyše päťdesiat percent. Len počas minulého roka sme do predaja zaradili viac než 180 ton hlivy ustricovej od pestovateľa Mykopesta, ktorý dlhodobo patrí medzi našich dodávateľov," pokračuje Ľuba Barošová.
Práve spolupráca s Kauflandom sa podpísala pod to, že spoločnosť z Vysokej pri Morave dokázala rozšíriť svoje pestovateľské kapacity aj investovať do nových technológií. Automatizovaná baliaca linka dnes nielen šetrí čas zamestnancom, ale zabezpečuje aj rýchlejšiu cestu produktov k spotrebiteľovi. Pri hubách totiž platí, že čím skôr sa po zbere ocitnú na pultoch, tým lepšie.
"Hliva je citlivá plodina, ktorá potrebuje správnu teplotu aj vlhkosť vzduchu a jej úroda sa nikdy nedá dopredu naplánovať. Pestuje sa síce v uzavretých halách, ale stačí, že sa vonku výraznejšie zmení počasie a hliva začne reagovať tak, že rodí menej, prípadne viac, než očakávame. Ak však máme istotu pravidelného odbytu, takéto zmeny nás nezaskočia a naša úroda sa vždy dostane načas k zákazníkovi. Navyše môžeme firmu modernizovať, preto sme vďaka Kauflandu našu produkciu dokázali rozšíriť," zdôrazňuje Martin Bartaloš, konateľ spoločnosti Mykopesta.
Keď sa v roku 1974 starý otec Martina Bartaloša začal venovať vo Vysokej pri Morave venovať pestovaniu húb, netušil, že z jeho záľuby raz vznikne rodinná firma. Dnes poskytuje pracovné príležitosti 10 zamestnancom a z jej úrody varia domácnosti naprieč celým Slovenskom. Príbeh Mykopesty je tak dôkazom, že aj spoločnosť z malej obce môže postupne vyrásť na významného pestovateľa a stať sa na trhu najväčším dodávateľom hlivy ustricovej.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď partnerstvo pomáha rásť: Príbeh hlivy zo Záhoria, ktorú už pozná celé Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre domácich pestovateľov je tak stabilným partnerom, ktorý im umožňuje rásť, zvyšovať produkciu a prinášať na trh viac lokálnych potravín. Dôkazom je aj rodinná spoločnosť Mykopesta, ktorá vďaka reťazcu celé Slovensko zásobuje hlivou ustricovou.
Šťavnaté paradajky zo skleníkov neďaleko Zlatých Moraviec, chrumkavá kukurica z polí pri Dunajskej Strede či zemiaky urodené na lánoch v okolí Nitry, aj tak vyzerá sortiment ovocia či zeleniny, ktoré na pultoch ponúka Kaufland. Slovenská produkcia má v jeho predajniach svoje čestné miesto a obchodný reťazec sa dlhodobo snaží, aby zákazníci našli v regáloch čo najviac lokálnych potravín.
Že ide o súčasť jeho obchodnej stratégie, potvrdzujú aj čísla. Iba počas minulého roka zaradil Kaufland do predaja viac ako 56-tisíc ton slovenského ovocia a zeleniny, ktoré sa pestujú na ploche väčšej než 4 737 futbalových ihrísk.
Slovenské plodiny sú na pultoch rýchlejšie
Dlhodobé partnerstvá s lokálnymi dodávateľmi sú pre reťazec prioritou, preto až 50 % produktov v sortimente ovocia a zeleniny, ktoré je možné vypestovať v našich podmienkach, pochádza z tunajších polí, skleníkov či sadov.
"Záleží nám na tom, aby v našich predajniach zákazníci našli široký výber slovenského ovocia a zeleniny. Výhodou domácej produkcie je, že nemusí cestovať stovky kilometrov a na pulty sa dostane čerstvá často už na druhý deň po zbere," hovorí Ľuba Barošová, vedúca nákupu ovocia a zeleniny spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Férové partnerské vzťahy s lokálnymi dodávateľmi podporujú nielen domáce poľnohospodárstvo, ale pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta a zároveň prispievajú k vyššej potravinovej sebestačnosti Slovenska."
Pre slovenských pestovateľov však takáto spolupráca neznamená len istotu pravidelného odbytu. To, že sa môžu oprieť o silného partnera, im umožňuje investovať do modernizácie, rozširovať produkciu alebo dodávať na pulty aj menej tradičné plodiny. Vďaka tomu sa v ponuke reťazca objavujú aj fialový či oranžový karfiol, ale tiež čerstvé šalátové uhorky, ktoré dozrievajú vo fóliovníku vykurovanom energiou z geotermálneho vrtu. Pri poľnohospodárskej produkcii je totiž stabilný odber kľúčovou podmienkou toho, aby sa pestovateľské firmy mohli rozrastať, využívať nové technológie a prinášať tak na trh viac domácich produktov.
Takýto príbeh píše aj spoločnosť Mykopesta, ktorá pestuje hlivu ustricovú a väčšina jej produkcie končí na pultoch Kauflandu. "Huby sú u našich zákazníkov čoraz obľúbenejšie a za posledných päť rokov záujem o ne narástol o vyše päťdesiat percent. Len počas minulého roka sme do predaja zaradili viac než 180 ton hlivy ustricovej od pestovateľa Mykopesta, ktorý dlhodobo patrí medzi našich dodávateľov," pokračuje Ľuba Barošová.
Práve spolupráca s Kauflandom sa podpísala pod to, že spoločnosť z Vysokej pri Morave dokázala rozšíriť svoje pestovateľské kapacity aj investovať do nových technológií. Automatizovaná baliaca linka dnes nielen šetrí čas zamestnancom, ale zabezpečuje aj rýchlejšiu cestu produktov k spotrebiteľovi. Pri hubách totiž platí, že čím skôr sa po zbere ocitnú na pultoch, tým lepšie.
"Hliva je citlivá plodina, ktorá potrebuje správnu teplotu aj vlhkosť vzduchu a jej úroda sa nikdy nedá dopredu naplánovať. Pestuje sa síce v uzavretých halách, ale stačí, že sa vonku výraznejšie zmení počasie a hliva začne reagovať tak, že rodí menej, prípadne viac, než očakávame. Ak však máme istotu pravidelného odbytu, takéto zmeny nás nezaskočia a naša úroda sa vždy dostane načas k zákazníkovi. Navyše môžeme firmu modernizovať, preto sme vďaka Kauflandu našu produkciu dokázali rozšíriť," zdôrazňuje Martin Bartaloš, konateľ spoločnosti Mykopesta.
Keď sa v roku 1974 starý otec Martina Bartaloša začal venovať vo Vysokej pri Morave venovať pestovaniu húb, netušil, že z jeho záľuby raz vznikne rodinná firma. Dnes poskytuje pracovné príležitosti 10 zamestnancom a z jej úrody varia domácnosti naprieč celým Slovenskom. Príbeh Mykopesty je tak dôkazom, že aj spoločnosť z malej obce môže postupne vyrásť na významného pestovateľa a stať sa na trhu najväčším dodávateľom hlivy ustricovej.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď partnerstvo pomáha rásť: Príbeh hlivy zo Záhoria, ktorú už pozná celé Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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