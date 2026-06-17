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17. júna 2026

Hlas po neúspechu v parlamente opäť otvára tému referenda. Opozíciu obviňuje z odmietania práv občanov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Referendum Ústava SR

Podľa Hlasu ide o principiálnu otázku demokratického fungovania štátu a rešpektovania vôle občanov. Strana Hlas - sociálna ...



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17.6.2026 (SITA.sk) - Podľa Hlasu ide o principiálnu otázku demokratického fungovania štátu a rešpektovania vôle občanov.


Strana Hlas – sociálna demokracia naďalej presadzuje, aby občania mohli prostredníctvom platného referenda rozhodnúť o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR, a teda o vyvolaní predčasných parlamentných volieb. Po tom, ako opozícia odmietla podporiť príslušnú ústavnú zmenu, koaličná strana Hlas-SD svoj návrh opätovne predloží ako samostatnú novelu Ústavy SR. Povedal to na tlačovej besede predseda Národnej rady SR a podpredseda koaličnej strany Richard Raši.

Hlas hovorí o základnom princípe demokracie


Podľa Hlasu ide o principiálnu otázku demokratického fungovania štátu a rešpektovania vôle občanov. „Možnosť občanov rozhodnúť v referende o predčasnom ukončení volebného obdobia parlamentu je jeden zo základných princípov demokracie. Ak má občan právo moc politikom dať, musí mať právo im ju aj vziať. Toto je princíp, ktorý v strane Hlas vyznávame od jej vzniku a ktorého sa nikdy nevzdáme,“ uviedol Raši.

Ako ďalej povedal predseda NR SR, odmietnutie návrhu opozičnými stranami znamená, že občania počas volebného obdobia nemajú možnosť zasiahnuť do výkonu politickej moci. „Občania musia mať možnosť reagovať v prípade, ak sa vláda odchýli od svojich sľubov alebo stratí dôveru verejnosti. My v Hlase sme presvedčení, že slovenský občan ako jediný a zvrchovaný nositeľ moci má právo každej jednej vláde povedať, že stačilo. Má právo v platnom referende povedať, že si žiada predčasné voľby, pretože bol oklamaný a podvedený,“ zdôraznil Raši.

Raši kritizuje opozíciu


Podpredseda Hlasu zároveň poukázal na postoje opozičných strán k návrhu ústavnej zmeny. „Opozícia dnes toto právo slovenského občana verejne odmietla. Progresívne Slovensko s úplne nezmyselným argumentom, že vraj zasahovanie do ústavy prostredníctvom pozmeňovacích návrhov je neprípustné,“ uviedol Raši a doplnil, že KDH deklarovalo, že s aktuálnou vládnou koalíciou nebude podporovať žiadne ústavné zmeny, zatiaľ čo SaS otvorene odmietla samotný princíp referenda o skrátení volebného obdobia. Strana Hlas preto plánuje predložiť návrh opätovne ako samostatný návrh novely Ústavy SR.

„Pri najbližšej možnej príležitosti podáme znova náš návrh na zmenu ústavy, aby bolo možné referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu. Podáme ho ako samostatný návrh, aby sme aj týmto spôsobom zobrali Progresívnemu Slovensku jeho nezmyselný argument, že o zmene ústavy sa nemá rozhodovať na základe pozmeňovacieho návrhu,“ objasnil Richard Raši.

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Predseda Národnej rady SR zároveň vyjadril presvedčenie, že otázka referenda o predčasných voľbách presahuje stranícke záujmy a týka sa samotnej podstaty demokratického systému. „Suverénom moci je podľa slovenskej ústavy občan, a ak raz má právo moc politikom dať, potom musí mať aj právo im ju vziať,“ zakončil Richard Raši.


Zdroj: SITA.sk - Hlas po neúspechu v parlamente opäť otvára tému referenda. Opozíciu obviňuje z odmietania práv občanov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Referendum Ústava SR
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