|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 28.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrieta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Keď pomoc dáva zmysel: príbehy rodín, ktorým sa podarilo postaviť na nohy
Tagy: PR
Mnohí z týchto takmer 800-tisíc ľudí sú rodičia, ktorí každý mesiac balansujú medzi nájmom, potravinami a školskými potrebami pre svoje deti. JTI sa tejto téme venuje celoročne, systematicky a ...
Zdieľať
28.11.2025 (SITA.sk) - Mnohí z týchto takmer 800-tisíc ľudí sú rodičia, ktorí každý mesiac balansujú medzi nájmom, potravinami a školskými potrebami pre svoje deti. JTI sa tejto téme venuje celoročne, systematicky a adresne, nie v krátkych predvianočných kampaniach. A keď sa jednotlivé projekty prepoja, vzniká pomoc, ktorá dokáže meniť životy.
"Premýšľame nad tým, ako nastaviť podporu tak, aby rodinám pomáhala niekoľko rokov, nie len pár týždňov," hovorí Lýdia Valentová, komunikačná manažérka JTI Slovensko. "Najlepšie fungujú riešenia, ktoré na seba nadväzujú – bývanie, sebavedomie, práca, materiálna pomoc."
JTI v spolupráci s Nadáciou Sociálne bývanie podporuje vznik sociálnych bytov – najmä na východnom Slovensku, kde majú rodiny v núdzi najväčší problém získať stabilné bývanie. Pre mnohé rodiny je to ich prvý bezpečný domov po rokoch neistoty.
"Domov je základ všetkého. Vidíme, aký rozdiel nastane v momente, keď rodina získa stabilnú strechu nad hlavou," opisuje Lýdia Valentová z JTI. "Je to okamih úľavy aj nádeje."
Jedným z ľudí, ktorým sa život zlomil v najťažšej chvíli, bol aj pán Mikuláš – otec dvojročného syna. Mama malého chlapca rodinu opustila a obaja zostali bez domova. Mikuláš si nemohol dovoliť byt a hrozilo, že o syna príde.
Vďaka podpore Nadácie Sociálne bývanie a JTI získali zrekonštruovaný sociálny byt, ktorý im dal prvý pevný bod v živote. Mikuláš priznal, že bez tejto pomoci by si bývanie nikdy nemohol dovoliť. Dnes žije spolu so synom vo vlastnom byte, majú bezpečný domov a Mikuláš si našiel stabilnú prácu, vďaka ktorej dokáže uživiť seba aj svojho syna.
"Bývanie nie je len o stenách. Je o šanci zostať rodinou," dodáva Lýdia Valentová.
Keď rodina získa bývanie a základnú stabilitu, ďalším krokom je práca. Práve preto vznikol projekt JTI - Hodina žene. Do Bratislavy a Košíc priniesol workshopy určené ženám v núdzi, ktoré si prešli stratou domova či inými životnými tragédiami.
"Chceli sme ženám dať praktickú podporu – ako napísať životopis, čo povedať na pohovore a ako zvládnuť stres z celej situácie," vysvetľuje Lýdia Valentová z JTI.
Jednou z účastníčok bola aj mama štyroch detí, Lenka. Po náhlej smrti manžela zostala sama pred hrozbou, že sa rodina rozdelí a deti budú musieť odísť do detského domova.
So slzami v očiach hovorí: "Som nesmierne vďačná za pomoc, ktorú sme dostali. Tento deň je pre mňa hlavne o pochopení, prijatí a nádeji do budúcnosti. Pocit, že nie som na všetko sama, že niekomu na mne záleží, pripomenutie, že mám hodnotu. Som za to organizátorkám projektu vďačná."
Práve tieto momenty ukazujú, že cieľom projektu nie je len poradiť, ale vrátiť ženám sebavedomie a možnosť znovu sa postaviť na vlastné nohy. Mnohé účastníčky si našli prácu už krátko po workshope – dôkaz, že psychická opora a praktické nástroje sú často kľúčom k reštartu života.
"Ak chceme, aby sa ľudia dokázali postaviť na vlastné nohy, musíme im dať viac než jeden typ pomoci. Bývanie, podpora, odvaha – všetko do seba zapadá," dodáva L. Valentová.
Keď sa matky ako Lenka začnú starať o deti samy, zápasia nielen s financiami, ale aj s tým, ako zabezpečiť základné potreby rodiny. Aj preto sa JTI zameriava na ďalší pilier pomoci – Odevnú banku.
Projekt Odevnej banky vznikol s podporou JTI, aby rodinám poskytol skutočnú a hmatateľnú pomoc. Za svojich prvých 12 mesiacov poslala Odevná banka 9 553 balíkov s oblečením. Takmer 40 ton textilu smerovalo k viac ako 2 350 rodinám po celom Slovensku.
"Naším cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý pomôže ľuďom dôstojne – bez stigmy či predsudkov. Balíky s oblečením posielame priamo domov, aby pomoc bola čo najjednoduchšia a najefektívnejšia," vysvetľuje Linda Pašková, projektová manažérka Odevnej banky.
Podporiť misiu iniciatívy a pomôcť tak rodinám v núdzi môže každý nielen darovaním oblečenia, ale aj finančne.
Nedávne prvé výročie Odevnej banky sa taktiež nieslo v znamení dobrých skutkov a pomoci ohrozeným rodinám. Pri jeho príležitosti sa v bratislavskom Nivy centre konal charitatívny bazár Vystajluj sa (v) dobrom. Ten spojil módu a pomoc ľuďom v núdzi – návštevníkom ponúkol plné vešiaky štýlového oblečenia od známych osobností. Celý výťažok putoval na podporu poslania Odevnej banky.
Módne kúsky do zbierky darovali napríklad Petra Polnišová, Dominika Morávková, Milan Ondrík či členovia skupiny Billy Barman.
Podpora Odevnej banky nie je len materiálna. Prináša aj pocit spolupatričnosti a dôstojnosti.
"Najväčší efekt má pomoc, ktorá na seba nadväzuje. Bývanie, podpora, práca, materiálna pomoc – každý projekt rieši inú potrebu, ale všetky smerujú k jedinému cieľu: aby sa rodiny mohli postaviť na vlastné nohy a žiť dôstojný život," hovorí Lýdia Valentová z JTI.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď pomoc dáva zmysel: príbehy rodín, ktorým sa podarilo postaviť na nohy © SITA Všetky práva vyhradené.
"Premýšľame nad tým, ako nastaviť podporu tak, aby rodinám pomáhala niekoľko rokov, nie len pár týždňov," hovorí Lýdia Valentová, komunikačná manažérka JTI Slovensko. "Najlepšie fungujú riešenia, ktoré na seba nadväzujú – bývanie, sebavedomie, práca, materiálna pomoc."
Domov ako prvý krok k stabilite
JTI v spolupráci s Nadáciou Sociálne bývanie podporuje vznik sociálnych bytov – najmä na východnom Slovensku, kde majú rodiny v núdzi najväčší problém získať stabilné bývanie. Pre mnohé rodiny je to ich prvý bezpečný domov po rokoch neistoty.
"Domov je základ všetkého. Vidíme, aký rozdiel nastane v momente, keď rodina získa stabilnú strechu nad hlavou," opisuje Lýdia Valentová z JTI. "Je to okamih úľavy aj nádeje."
Jedným z ľudí, ktorým sa život zlomil v najťažšej chvíli, bol aj pán Mikuláš – otec dvojročného syna. Mama malého chlapca rodinu opustila a obaja zostali bez domova. Mikuláš si nemohol dovoliť byt a hrozilo, že o syna príde.
Vďaka podpore Nadácie Sociálne bývanie a JTI získali zrekonštruovaný sociálny byt, ktorý im dal prvý pevný bod v živote. Mikuláš priznal, že bez tejto pomoci by si bývanie nikdy nemohol dovoliť. Dnes žije spolu so synom vo vlastnom byte, majú bezpečný domov a Mikuláš si našiel stabilnú prácu, vďaka ktorej dokáže uživiť seba aj svojho syna.
"Bývanie nie je len o stenách. Je o šanci zostať rodinou," dodáva Lýdia Valentová.
Hodina žene – odvaha, ktorá mení životy
Keď rodina získa bývanie a základnú stabilitu, ďalším krokom je práca. Práve preto vznikol projekt JTI - Hodina žene. Do Bratislavy a Košíc priniesol workshopy určené ženám v núdzi, ktoré si prešli stratou domova či inými životnými tragédiami.
"Chceli sme ženám dať praktickú podporu – ako napísať životopis, čo povedať na pohovore a ako zvládnuť stres z celej situácie," vysvetľuje Lýdia Valentová z JTI.
Jednou z účastníčok bola aj mama štyroch detí, Lenka. Po náhlej smrti manžela zostala sama pred hrozbou, že sa rodina rozdelí a deti budú musieť odísť do detského domova.
So slzami v očiach hovorí: "Som nesmierne vďačná za pomoc, ktorú sme dostali. Tento deň je pre mňa hlavne o pochopení, prijatí a nádeji do budúcnosti. Pocit, že nie som na všetko sama, že niekomu na mne záleží, pripomenutie, že mám hodnotu. Som za to organizátorkám projektu vďačná."
Práve tieto momenty ukazujú, že cieľom projektu nie je len poradiť, ale vrátiť ženám sebavedomie a možnosť znovu sa postaviť na vlastné nohy. Mnohé účastníčky si našli prácu už krátko po workshope – dôkaz, že psychická opora a praktické nástroje sú často kľúčom k reštartu života.
"Ak chceme, aby sa ľudia dokázali postaviť na vlastné nohy, musíme im dať viac než jeden typ pomoci. Bývanie, podpora, odvaha – všetko do seba zapadá," dodáva L. Valentová.
Pomoc rodinám v núdzi - keď nový začiatok potrebuje aj praktické riešenia
Keď sa matky ako Lenka začnú starať o deti samy, zápasia nielen s financiami, ale aj s tým, ako zabezpečiť základné potreby rodiny. Aj preto sa JTI zameriava na ďalší pilier pomoci – Odevnú banku.
Projekt Odevnej banky vznikol s podporou JTI, aby rodinám poskytol skutočnú a hmatateľnú pomoc. Za svojich prvých 12 mesiacov poslala Odevná banka 9 553 balíkov s oblečením. Takmer 40 ton textilu smerovalo k viac ako 2 350 rodinám po celom Slovensku.
"Naším cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý pomôže ľuďom dôstojne – bez stigmy či predsudkov. Balíky s oblečením posielame priamo domov, aby pomoc bola čo najjednoduchšia a najefektívnejšia," vysvetľuje Linda Pašková, projektová manažérka Odevnej banky.
Podporiť misiu iniciatívy a pomôcť tak rodinám v núdzi môže každý nielen darovaním oblečenia, ale aj finančne.
Nedávne prvé výročie Odevnej banky sa taktiež nieslo v znamení dobrých skutkov a pomoci ohrozeným rodinám. Pri jeho príležitosti sa v bratislavskom Nivy centre konal charitatívny bazár Vystajluj sa (v) dobrom. Ten spojil módu a pomoc ľuďom v núdzi – návštevníkom ponúkol plné vešiaky štýlového oblečenia od známych osobností. Celý výťažok putoval na podporu poslania Odevnej banky.
Módne kúsky do zbierky darovali napríklad Petra Polnišová, Dominika Morávková, Milan Ondrík či členovia skupiny Billy Barman.
Podpora Odevnej banky nie je len materiálna. Prináša aj pocit spolupatričnosti a dôstojnosti.
"Najväčší efekt má pomoc, ktorá na seba nadväzuje. Bývanie, podpora, práca, materiálna pomoc – každý projekt rieši inú potrebu, ale všetky smerujú k jedinému cieľu: aby sa rodiny mohli postaviť na vlastné nohy a žiť dôstojný život," hovorí Lýdia Valentová z JTI.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď pomoc dáva zmysel: príbehy rodín, ktorým sa podarilo postaviť na nohy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vynovený Central máte na dosah. Lákajú nové prevádzky aj moderné priestory
Vynovený Central máte na dosah. Lákajú nové prevádzky aj moderné priestory
<< predchádzajúci článok
Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov
Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov