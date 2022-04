Keď sa červenám (video)

Jej partia verných kamarátov jej vždy kryje chrbát - majú spoločnú posadnutosť chlapcami zo chlapčenskej hudobnej skupiny 4*Town, ktorá sa vymyká kontrole, ale ktorá trinásťročná dievčina to tak nemá? Doma je Mei poslušná a cieľavedomá strážkyňa rodinného chrámu predkov, ktorá spokojne pracuje po boku svojej matky Ming. Jedného dňa sa však tínedžerka Meilin začne záhadne a z ničoho nič "meniť" na obrovskú, mimoriadne emotívnu červenú pandu a deje sa to práve v tých najnevhodnejších chvíľach, keď sa Mei veľmi rozruší. Medzi Mei a jej mamou sa týmto otvára priepasť, ktorá ju prinúti sa vyrovnať so svojimi dvoma ja: oduševnenou tínedžerkou a poslušnou dcérou a faktom že sa musí vyrovnať s rodinnou kliatbou.

KEĎ SA ČERVENÁM

/ TURNING RED /

PREMIÉRA: 7. 4. 2022

RÉŽIA: Domee Shi

SCENÁR: Domee Shi

HUDBA: Ludwig Göransson

HRAJÚ (HLASY): Katrin Viragova, Kristina Turjanova, Michaela Miturova, Noemi Poracka, Karina Qayumova, Tatiana Kuliskova, Alex Konicek, Jakub Ruzicka, Zuzana Kyzekova Romana Polakova Dang Van, Gabriela Dzurikova, Jeanette Svonavska, Juraj Predmersky, Miroslav Trnavsky, Denisa Dopirakova, Natalia Kajzerova Vajova, Petra Gazikova Langova, Lubica Konradova, Andrej Kovac, Tibor Frlajs, Michal Blaho, Eduard Zeman, Lukas Krcmar, Max Rosa, Greta Luprichova, Sara Suchovska, Alzbeta Karpatova

ŽÁNER: animovaná komédia

STOPÁŽ: 99 minút

ZEM VZNIKU: USA

ROK VÝROBY: 2022

ŠTÚDIO: DISNEY, PIXAR

FORMÁT: 2D a 3D DCP, zvuk 5.1

JAZYKOVÁ VERZIA: slovenský dabing (2D, 3D), anglicky so slovenskými titulkami

PRÍSTUPNOSŤ: nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 7 rokov

"Je temperamentná, sebavedomá, šprtka, vášnivá, čudácka a trochu snobská," hovorí režisérka filmu Domee Shi o svojej hlavnej postave. "Keď som bola v jej veku, bola som Mei. Vášnivo som písala som ako fanúšička Harryho Pottera a rovnako vašnivo kreslila. Mala som tajný skicár, ktorý moji rodičia nesmeli vidieť a ani o ňom nemali páru, že vôbec existuje. Teraz, keď som vyrástla, poznám toľko úžasných žien, ktoré mali všetky podobné šprtské začiatky ako Meilin. Chcela som to ukázať práve na Mei." Dodáva režisérka Domee Shi.