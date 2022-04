M. Donutil: Olmo Omerzu vo filme Atlas vtákov nenecháva herca byť bábkou (video)

Bez rodiny sa všetci chvejeme zimou v nekonečnom vesmíre. Aj túto vetu zakráka vrana vo filme Atlas vtákov, ktorý v pondelok (4. 4.) v Bratislave predstavil jeho režisér Olmo Omerzu a populárny český herec Miroslav Donutil. V koprodukčnej dráme stvárnil Iva Rónu, dlhoročného šéfa prosperujúcej firmy, ktorému sa zrúti svet po tom, čo zistí, že neobmedzenému vládcovi niekto z rodinného pokladu kradne peniaze.





"Prečítal som si scenár, ktorý ma nadchol. Hovoril som si - toto musím robiť. A keď sa mi toto stane, prečítam si scenár, ktorý mi od začiatku dáva jasne najavo, že by som ho nemal zahodiť, okamžite do toho idem na 'plné pecky'," povedal pre TASR Donutil k filmu, ktorý preplieta komplikované rodinné vzťahy so svetom moderných komunikačných technológií. Zachytáva portrét sebectva i osamelosti, ukazuje, čo sa udeje, keď vzťahy nepoháňa láska a neha, ale peniaze. Vo vojne, ktorá sa vo filme postupne rozpúta, však vôbec nie je jasné, kto stojí proti komu, ani to, kto z nej vyjde ako víťaz.Donutil pred natáčaním Atlasu vtákov označil režiséra Omerzua za budúcnosť českého filmu. "Platí to o to viac, že som s ním mohol pracovať a utvrdil som sa v tom. Olmo jednak dokáže spolu so scenáristom vytvoriť skvelý scenár, potom ho výborným spôsobom realizovať, navyše je prístupný diskusii, nenecháva herca byť bábkou," podčiarkol herec. "Je schopný sa baviť o tom, čo by postava ešte mala mať, dokonca sme si pred natáčaním vydiskutovali veci, ktoré v scenári vôbec neboli, vzájomne sme sa o nich utvrdili a potom sa do scenára dostali," prízvukuje Donutil, ktorý v bratislavskom Kine Lumiére otvoril Týždeň slovenského filmu."Za mimoriadny som vždy považoval Jánošíka Paľa Bielika, potom tú ďalšiu verziu, ako chlapca ma to neuveriteľne fascinovalo, ten príbeh som prežíval naplno. Potom celú slovenskú novú vlnu, Dušana Hanáka, fascinovali ma napríklad Ružové sny," prezradil Donutil svojich favoritov zo slovenskej filmovej klasiky. Pozoruhodné snímky objavil aj v tvorbe súčasných slovenských filmárov, zvlášť upozornil na politický triler Sviňa, ktorý o vplyvných mužoch z mafie i najvyšších miest politiky nakrútil režisérsky a scenáristický tandem Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. "To sa v českej kinematografii zatiaľ ešte nepodarilo, zacieliť to až tak konkrétne na politické figúry. U nás to bude ešte nejaký čas trvať, kým sa na to nájde odvaha," myslí si Donutil.