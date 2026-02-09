|
Pondelok 9.2.2026
Meniny má Zdenko
Denník - Správy
Keď sa detstvo zastaví: Príbeh malej Emmky pripomína, prečo má Svetový deň boja proti rakovine zmysel
No najmä ako deň, ktorý nám má pripomenúť, že rakovina nie je len medicínsky pojem. Je to tichý zlom v životoch rodín. Je to strach, bezmocnosť a čakanie. A niekedy sa dotkne aj tých ...
9.2.2026 (SITA.sk) - No najmä ako deň, ktorý nám má pripomenúť, že rakovina nie je len medicínsky pojem. Je to tichý zlom v životoch rodín. Je to strach, bezmocnosť a čakanie. A niekedy sa dotkne aj tých najmenších.
Jedným z takýchto príbehov je príbeh dvojročnej Emmky.
Emmka má len dva roky. Vek, keď by mala bezstarostne behať, objavovať svet a tešiť sa na prvé dni v škôlke. Namiesto toho trávi svoje detstvo v nemocničných izbách. V júni 2025 jej lekári diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu – ochorenie, ktoré jej aj celej rodine v jedinom momente obrátilo život naruby.
"Volám sa Erika a chcem vám rozpovedať príbeh mojej dcérky Emmky," hovorí jej mama. "Dňa 20. júna 2025 sa pre nás čas na chvíľu zastavil." Správa o diagnóze prišla náhle a bez varovania. Ich jediné dieťa zrazu bojovalo s chorobou, na ktorú sa nedá pripraviť.
Nasledovali dni, ktoré sa nedajú vymazať z pamäti. 37 dní hospitalizácie na detskej onkológii v Košiciach, nekonečné vyšetrenia, odbery, punkcie, bolestivé zákroky. A medzi tým pohľad na vlastné dieťa, ktoré nechápe, prečo musí trpieť, prečo nemôže ísť domov, prečo ho všetko bolí.
Emmka, ktorá ešte nedávno behala po dvore, smiala sa a objavovala svet so zvedavými očkami, sa postupne menila. Prestala chodiť, rozprávať, hrať sa. Choroba jej vzala silu aj radosť z detstva. Zostala však odvaha - tichá, detská, každodenná.
Práve počas Svetového dňa boja proti rakovine si uvedomujeme, že rakovina sa netýka len dospelých. Týka sa aj detí, ktoré namiesto rozprávok poznajú nemocničné prístroje a namiesto ihrísk sterilné chodby.
Pred Emmkou je ešte dlhá cesta. Momentálne sa nachádza v intenzívnej fáze liečby, po ktorej bude nasledovať približne ročná udržiavacia liečba. Je to boj na dlhé trate – fyzicky, psychicky aj finančne. Pre rodičov je však cieľ jediný: urobiť všetko pre to, aby ich dcérka mala šancu uzdraviť sa.
Ešte donedávna bola Emmka malá víla plná energie. Milovala ihriská, kamarátov a veľmi sa tešila na september, keď mala prvýkrát prekročiť bránu škôlky. Namiesto škôlky však prišla nemocnica. Namiesto detského smiechu ticho.
Aj keď má len dva roky, rodičia v jej očiach vidia, že vie. Vie, že jej svet sa zmenil. Napriek tomu veria, že len dočasne.
"Veríme, že raz opäť vybehne na ihrisko, nasadne na bicykel a bude sa smiať tak ako predtým," hovorí mama Erika. "Nič iné si v živote neželám viac, než aby sa naša malá princezná vyliečila."
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine sa rodina rozhodla obrátiť na verejnosť s prosbou o pomoc. Prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk bola spustená výzva Pomoc malej hrdinke Emmke v ťažkom boji s leukémiou. Finančné prostriedky zo zbierky budú použité výhradne na lieky a doplnkovú liečbu nehradenú poisťovňou, na zabezpečenie bezpečného cestovania do nemocnice a na náklady spojené s opakovanými hospitalizáciami.
Pomôcť malej Emmke je možné práve prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Aj malý príspevok môže znamenať veľkú pomoc a najmä jasný odkaz, že v tomto boji nie je sama.
Svetový deň boja proti rakovine nie je len symbol. Je výzvou k ľudskosti. Pre Emmku znamená šancu získať späť detstvo, ktoré jej choroba na čas vzala. Pre jej rodičov znamená nádej. A pre nás všetkých možnosť ukázať, že solidarita má skutočnú silu.
Zdroj: SITA.sk - Keď sa detstvo zastaví: Príbeh malej Emmky pripomína, prečo má Svetový deň boja proti rakovine zmysel © SITA Všetky práva vyhradené.
