|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. februára 2026
Premiér Fico sa stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie, opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu – FOTO
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie v SR Sergejom Vadimovičom ...
Zdieľať
9.2.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie v SR Sergejom Vadimovičom Andrejevom. Premiér pri tejto príležitosti opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý ma záujem viesť slovenská vláda s ruskou stranou. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Predseda vlády informoval, že sa pripravujú všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico sa stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie, opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády informoval, že sa pripravujú všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico sa stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie, opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ľudskoprávny výbor nerokoval o Epsteinových obetiach, koalícia aj Fico popierajú vážnosť zistení – VIDEO
Ľudskoprávny výbor nerokoval o Epsteinových obetiach, koalícia aj Fico popierajú vážnosť zistení – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Keď sa detstvo zastaví: Príbeh malej Emmky pripomína, prečo má Svetový deň boja proti rakovine zmysel
Keď sa detstvo zastaví: Príbeh malej Emmky pripomína, prečo má Svetový deň boja proti rakovine zmysel