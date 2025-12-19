|
Piatok 19.12.2025
Meniny má Judita
Denník - Správy
Keď sa malé gestá zmenia na veľkú pomoc: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol projektami za takmer 2,6 milióna eur
Tagy: PR Triedenie odpadu
Či sa oplatí vrátiť zálohovanú fľašu, kúpiť niečo navyše pre ľudí v núdzi alebo triediť odpad. Odpoveď je jasná. To, že každá pomoc sa počíta, sa potvrdilo aj v roku 2025. Lidl spolu so svojimi ...
19.12.2025 (SITA.sk) - Či sa oplatí vrátiť zálohovanú fľašu, kúpiť niečo navyše pre ľudí v núdzi alebo triediť odpad. Odpoveď je jasná. To, že každá pomoc sa počíta, sa potvrdilo aj v roku 2025. Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol spoločensky zodpovednými projektami v hodnote takmer 2 600 000 €. Pomáhať s Lidlom sa teda naozaj oplatí.
Niekedy stačí málo – rozhodnutie neplytvať jedlom, chuť zapojiť sa do zbierky alebo len obyčajná ohľaduplnosť k prírode. Keď sa však tieto drobné činy spočítajú, dejú sa zázraky. V roku 2025 Lidl spolu so zákazníkmi pomohol k tomu, aby sa Slovensko stalo zelenším, zdravším a solidárnejším miestom pre život.
Spoločne pomohli ľuďom v núdzi a rozdali ešte viac potravín. Vďaka mimoriadnej štedrosti zákazníkov Lidl potešil deti v školách športovými pomôckami a zdravotnícki klauni priniesli radosť deťom do nemocníc. Spoločne opäť vyzbierali tony odpadu zo slovenskej prírody, podporili vzťah detí k futbalu a vybudovali päť mestských parkov Lidl Čistinka.
"Rok 2025 bol dôkazom, že zodpovednosť máme v našej DNA. Nielen my ako firma, ale aj naši zákazníci. Za každým eurom, každým vysadeným stromom či darovanou potravinou je konkrétny ľudský príbeh. Ďakujeme našim zákazníkom, že nám pomáhajú robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život. Všetko, čo sa nám spoločne v uplynulom roku podarilo je dôkazom, že pomáhať sa naozaj oplatí," povedala Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia Lidl Slovenská republika.
Slovenská príroda dostala v roku 2025 obrovský darček. Vďaka iniciatíve Upracme si Slovensko a darovaným zálohám v hodnote takmer 40 000 eur zmizlo z lesov a lúk až 400 ton odpadu. Ďalších 200 ton sa podarilo vyloviť z našich riek v rámci projektu Nenechajme to plávať, čím diskont so zákazníkmi výrazne pomohol vodným ekosystémom.
Lidl však slovenskej prírode pomáhal nielen tým, že upratoval, ale aj sadil. Projekt Voda pre stromy pokračoval v obnove tatranských lesov, pričom v roku 2025 pribudlo ďalších 185 000 stromčekov. Celkovo ich je v Lidl lese na ploche približne 900 hektárov už takmer 2 300 000.
Reťazec pokračuje aj v boji proti plytvaniu potravinami. Projekt S Lidlom šetríme jedlom zachránil viac ako 500 000 kg ovocia a zeleniny, ktoré by napriek svojej kvalite skončili v koši.
Podpora zdravého životného štýlu u mládeže bola jednou z hlavných tém, ktorým sa reťazec venoval. Láska k športu sa buduje od malička, a preto Lidl ako hrdý partner Slovenského futbalového zväzu pomáha pri rozvoji budúcich talentov. V roku 2025 podporil viac ako 20 000 detí. Školy vďaka projektu Váš nákup = veľká pomoc získali športové vybavenie v hodnote 54 000 eur, čo prispeje k skvalitneniu hodín telesnej výchovy.
Reťazec pokračoval aj v budovaní zelených mestských parkov pre malých aj veľkých. Päť nových Lidl Čistiniek v celkovej hodnote 1 536 000 eur vyrástlo v mestách Hurbanovo, Bernolákovo, Snina, Partizánske, Bratislava – Dúbravka. Celkovo ich je naprieč Slovenskom 15.
Hodnota darovaných potravín v najväčšej potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž prekročila v roku 2025 280 000 eur. Lidl taktiež ľuďom v núdzi pomohol sumou viac ako 30 000 eur. Zbierka pomáhala priebežne počas celého roka, pričom potraviny smerovali ľuďom priamo v regiónoch po celom Slovensku. Od spustenia projektu v roku 2020 hodnota darovaných potravín už presiahla 2 800 000 eur.
Pomocnú ruku diskont podáva aj malým bojovníkom, ktorí musia o svoje zdravie bojovať od prvých chvíľ. V rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách v uplynulom roku podporil 52 rodín adresnou pomocou vo výške 130 000 eur.
Malým pacientom v slovenských nemocniciach prinášajú radosť zdravotnícki klauni, ktorých tento rok reťazec s aktívnym zapojením svojich zákazníkov podporil sumou 45 000 eur. Vyzbieraná suma v rámci zbierky Radosť sa stále NOSí poputovala na financovanie ďalších veselých klauniád.
Bližšie informácie o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla sa dozviete na webe www.spolocenskazodpovednost.sk alebo na sociálnych sieťach diskontu. Do projektov sa môžete zapojiť v ktorejkoľvek zo 179 predajní Lidla na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Keď sa malé gestá zmenia na veľkú pomoc: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol projektami za takmer 2,6 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Keď sa malé gestá zmenia na veľkú pomoc: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol projektami za takmer 2,6 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
