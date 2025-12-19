Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. decembra 2025

Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO


Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovný obed s europoslancami zvolenými za Slovensko. Zúčastnili sa na ňom všetci europoslanci



sni mka obrazovky 2025 12 19 o 15.15.11 676x378 19.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovný obed s europoslancami zvolenými za Slovensko. Zúčastnili sa na ňom všetci europoslanci Smeru - Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha, ďalej Branislav Ondruš z Hlasu, Miriam Lexmann z KDH a Milan Uhrík z Republiky.


Z hnutia Progresívne Slovensko, ktoré má najviac poslancov v Európskom parlamente (šesť), prišiel len Martin Hojsík. Prezident to v následnom vyhlásení pre médiá po pracovnom obede skritizoval. „Je to ich legitímne rozhodnutie, ale považujem to aj trochu za neúctu k Prezidentskému palácu. Nie k mojej osobe, ale k inštitútu prezidenta Slovenskej republiky,“ povedal.

Pellegrini informoval, že na stretnutí viedli otvorenú a priateľskú debatu na rôzne témy, ako bolo napríklad postavenie Európskej komisie vo vzťahu k Európskej rade, pripravovaný rozpočet EÚ na nasledujúce viacročné finančné obdobie či hájenie záujmov Slovenska zo strany europoslancov.

Dohodli sa na tom, že takéto stretnutia budú bývať dvakrát do roka, a to vždy pred stretnutím s veľvyslancami EÚ, aby prezident lepšie „navnímal atmosféru z európskych inštitúcií“. „Opäť to bol pán europoslanec z PS, ktorý povedal, že on nevie, či si želajú alebo neželajú takéto pravidelné stretnutia s prezidentom SR,“ podotkol Pellegrini. Dodal, že najbližšie stretnutie bude v máji 2026.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky
