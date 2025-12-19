|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Judita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. decembra 2025
Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovný obed s europoslancami zvolenými za Slovensko. Zúčastnili sa na ňom všetci europoslanci
Zdieľať
19.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok absolvoval pracovný obed s europoslancami zvolenými za Slovensko. Zúčastnili sa na ňom všetci europoslanci Smeru - Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha, ďalej Branislav Ondruš z Hlasu, Miriam Lexmann z KDH a Milan Uhrík z Republiky.
Z hnutia Progresívne Slovensko, ktoré má najviac poslancov v Európskom parlamente (šesť), prišiel len Martin Hojsík. Prezident to v následnom vyhlásení pre médiá po pracovnom obede skritizoval. „Je to ich legitímne rozhodnutie, ale považujem to aj trochu za neúctu k Prezidentskému palácu. Nie k mojej osobe, ale k inštitútu prezidenta Slovenskej republiky,“ povedal.
Pellegrini informoval, že na stretnutí viedli otvorenú a priateľskú debatu na rôzne témy, ako bolo napríklad postavenie Európskej komisie vo vzťahu k Európskej rade, pripravovaný rozpočet EÚ na nasledujúce viacročné finančné obdobie či hájenie záujmov Slovenska zo strany europoslancov.
Dohodli sa na tom, že takéto stretnutia budú bývať dvakrát do roka, a to vždy pred stretnutím s veľvyslancami EÚ, aby prezident lepšie „navnímal atmosféru z európskych inštitúcií“. „Opäť to bol pán europoslanec z PS, ktorý povedal, že on nevie, či si želajú alebo neželajú takéto pravidelné stretnutia s prezidentom SR,“ podotkol Pellegrini. Dodal, že najbližšie stretnutie bude v máji 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Z hnutia Progresívne Slovensko, ktoré má najviac poslancov v Európskom parlamente (šesť), prišiel len Martin Hojsík. Prezident to v následnom vyhlásení pre médiá po pracovnom obede skritizoval. „Je to ich legitímne rozhodnutie, ale považujem to aj trochu za neúctu k Prezidentskému palácu. Nie k mojej osobe, ale k inštitútu prezidenta Slovenskej republiky,“ povedal.
Pellegrini informoval, že na stretnutí viedli otvorenú a priateľskú debatu na rôzne témy, ako bolo napríklad postavenie Európskej komisie vo vzťahu k Európskej rade, pripravovaný rozpočet EÚ na nasledujúce viacročné finančné obdobie či hájenie záujmov Slovenska zo strany europoslancov.
Dohodli sa na tom, že takéto stretnutia budú bývať dvakrát do roka, a to vždy pred stretnutím s veľvyslancami EÚ, aby prezident lepšie „navnímal atmosféru z európskych inštitúcií“. „Opäť to bol pán europoslanec z PS, ktorý povedal, že on nevie, či si želajú alebo neželajú takéto pravidelné stretnutia s prezidentom SR,“ podotkol Pellegrini. Dodal, že najbližšie stretnutie bude v máji 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Keď sa malé gestá zmenia na veľkú pomoc: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol projektami za takmer 2,6 milióna eur
Keď sa malé gestá zmenia na veľkú pomoc: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi pomohol projektami za takmer 2,6 milióna eur
<< predchádzajúci článok
ÚPN a Matica vedú spor o Clementisovi a ulici nesúcej jeho meno. Bol predstaviteľom totalitného režimu?
ÚPN a Matica vedú spor o Clementisovi a ulici nesúcej jeho meno. Bol predstaviteľom totalitného režimu?