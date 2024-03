Keď sa začali šíriť nechutnosti a absolútne výmysly, tak to bolo náročné, hovorí Korčok o kampani

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify

20.3.2024 (SITA.sk) - Na kampani pred prezidentskými voľbami bol podľa kandidáta Ivana Korčoka najťažší začiatok. Ako ďalej povedal v rozhovore pre agentúru SITA, keďže je občianskym kandidátom, začínal od nuly.„To znamená ‚na zelenej lúke‘, sám s jedným, dvoma ľuďmi a priateľmi sme si povedali, že do toho ideme, ale my sme vedeli, že budeme potrebovať aj personál, budeme potrebovať zdroje, tak ten ťažký moment bol, ako keď prídete pod Everest a viete, že máte vystúpiť na vyše osemtisícovú horu," uviedol Korčok. Náročné podľa neho tiež bolo, keď sa okolo jeho osoby začali šíriť „nechutnosti a absolútne výmysly".Korčok pripomenul pri tom časopis, ktorý bol podľa neho reklamou protežujúcou jedného kandidáta nezákonným spôsobom. „Preto som podal podnet na ministerstvo vnútra , ale to, čo sa človeka dotýka je, že je tu, bohužiaľ, obrovský prepad slovenskej politickej kultúry, tie osobné invektívy, ktoré sú a výmysly, dezinformácie a hoaxy, ktoré sa šírili. To je také nepríjemné, ale očakávané, lebo, bohužiaľ, dnes to tak je," dodal Korčok.