Situácia pri Robotyne v Zaporižžskej oblasti je „v pohybe“, no situácia nie je kritická

20.3.2024 (SITA.sk) - Kontaktná línia pri dedine Robotyne v Zaporižžskej oblasti je „v pohybe", ale situácia „nie je kritická" napriek útokom ruských vojsk v oblasti. Ako referuje web Kyiv Independent, v stredu to uviedla hovorkyňa južného operačného veliteľstva ukrajinskej armády Natalia Humeňuková Dedinu Robotyne, ktorá leží asi 15 kilometrov južne od Orichiva a 70 kilometrov juhovýchodne od Zaporižžie, oslobodila Ukrajina počas svojej protiofenzívy v lete minulého roka a odvtedy sa nachádza v prvej línii.Robotyne leží pri hlavnej ceste smerom k Rusmi okupovanému Tokmaku a ďalej do okupovaného Melitopoľa, jedného z kľúčových logistických uzlov pre ruské sily na južnej Ukrajine.„Musíme mať na pamäti, že na takých otvorených plochách, aké sú v tomto regióne, je línia kontaktu v pohybe. Polohy sa môžu zmeniť aj v priebehu dňa - o niekoľko metrov, niekoľko desiatok metrov... Ale to nie je kritické, ide o normálny vývoj bojových udalostí," povedala Humeňuková.„Nepriateľ pokračuje v útokoch a vytvára tlak (na ukrajinské jednotky v oblasti), má početnú prevahu a využíva útoky 'ľudskými vlnami'," podotkla Humeňuková.