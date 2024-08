Keď Slováci držia spolu, dokážu poraziť aj toho najväčšieho nepriateľa, uvidel Šutaj Eštok. SNP je podľa ministra ukážkou našej svetlej histórie (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.8.2024 (SITA.sk) - Keď Slováci držia spolu, dokážu poraziť aj toho najväčšieho nepriateľa. Uviedol to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok , ktorý si vo štvrtok pripomína Slovenské národné povstanie (SNP) na oslavách v Banskej Bystrici.„SNP je ukážkou našej svetlej histórie, na ktorú sme my, sociálni demokrati v Hlase, právom hrdí," uviedol minister.Ako Šutaj Eštok pripomenul, od SNP uplynulo 80 rokov a Slováci sa v ňom vymedzili voči fašizmu, dokázali sa spojiť a vyslať jasný signál o tom, kam slovenský národ patrí.„Aj vďaka SNP sme sa stali rešpektovanou krajinou v očiach našich partnerov, svet sa na nás pozeral s úctou. Hoci mali vtedajší komunisti a demokrati rozdielne názory, dokázali ťahať za jeden povraz a spoločne porazili nepriateľa," povedal minister vnútra so želaním, aby 80. výročie SNP bolo rovnakou príležitosťou spojiť sa v zásadných veciach, a aj napriek politickým preferenciám vidieť na prvom mieste Slovensko.„Naše miesto je v Európe, po boku našich priateľov a partnerov. Robiť Európu lepšou a životaschopnejšou by malo byť naším spoločným cieľom. Aj napriek politickým rozdielom a tvrdým súbojom doma, vonku by sme mali pôsobiť jednotne a spoločne, doplnil šéf rezortu vnútra a dodal, že Slovensko by malo byť suverénnou a hrdou krajinou, akou aj vďaka SNP môže byť. Práve preto oslavujeme SNP, oslavujeme hrdinov, ktorí položili svoje životy za našu budúcnosť," uzavrel Šutaj Eštok.