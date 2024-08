Stíhačky F-16, zoskok výsadkárov aj ďalšia technika. Vojenská prehliadka v Banskej Bystrici bola veľkolepá (video+foto)

Preleteli aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk

Prezentácia pozemnej a leteckej techniky

29.8.2024 (SITA.sk) - Návštevníci osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) si užili veľkolepú slávnostnú vojenskú prehliadku s 2 973 vojakmi a s 266 kusmi pozemnej a leteckej techniky.Vojaci tak vzdali hold tým, ktorí bojovali počas SNP. Pred samotnou prehliadkou, štyria vojnoví veteráni, priami účastníci SNP, František Orlovský, Vladimír Strmeň , Karol Kuna a Branislav Tvarožek symbolicky odovzdali historický odkaz bojovníkov SNP štyrom najmladším príslušníkom ozbrojených síl, vojakom prvého stupňa, ktorí vo štvrtok pod Pamätníkom SNP zložili vojenskú prísahu. Odovzdanie tohto odkazu sa udialo odovzdaním nášivky so znakom symbolizujúcim 80. výročie SNP.Na vojenskej prehliadke sa odprezentovali vojaci všetkých útvarov a zväzkov a spolu s nimi aj alianční spojenci pôsobiaci v rámci mnohonárodnej brigády pod španielskym velením na Lešti. Vojenská prehliadka bola za sprievodu vojenskej hudby.Začala sa výstrelom z dela a zoskokom vyše 40 výsadkárov. Tí niesli vlajky Slovenskej republiky, NATO a tiež vlajky spojencov. Na výsadkárov plynule nadviazalo 47 pochodových peších celkov, ktorých dĺžka bola viac ako jeden kilometer. Za nimi nasledoval prelet vojenskej techniky Ozbrojených sí SR a spojencov.Návštevníci na oblohe videli vrtuľníky UH-60 Black Hawk, vrtuľníky Mi-17, lietadlo Spartan a dve prúdové lietadlá L-39 Albatros. Na nebi lietali aj dve lietadla JAS 39 Gripen z Česka a tiež dva Gripeny z Maďarska. Návštevníci videli aj štyri lietadlá F-16, dve poľské a dve americké zo základne v Taliansku.Nasledovala prezentácia viac ako 200 kusov pozemnej techniky vrátane rôznych terénnych automobilov, nákladných vozidiel, obrnených vozidiel, mínometov a raketometov.Vojaci ukázali aj odmínovací komplet Božena 5, obrnené vozidlá Patria, systém protivzdušnej obrany Mantis, protilietadlový systém KUB, BVP 1 (bojové vozidlá pechoty), BVP 2 či BVP M. Predstavili sa aj s húfnicami Zuzana 2 a Zuzana 2000.Návštevníci mali možnosť vidieť tanky T-72M1 a tiež nové produkty slovenského obranného priemyslu, ako napríklad bojové obrnené vozidlo Vydra, 8x8 Patria, samohybnú húfnicu BIA, či mínomet AM 120. Na prehliadke prezentovali aj techniku policajného a hasičského zboru a pozemnú techniku priviezli aj zahraniční spojenci. Vojaci tak súčasne verejnosti ukázali ich bojovú pripravenosť.Prehliadka bola zakončená preletom nových nadzvukových lietadiel F-16 Block 70 so slovenským znakom, ktoré tak mala verejnosť možnosť vidieť prvýkrát. Na nebi nad Banskou Bystricou lietadlá vykreslili figúru 8, ako symbol 80. výročia SNP.