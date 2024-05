Keď ti život dá „Citróna“, urob z toho najväčší hokejový sviatok

Hokejový dom v Ostrave je zadarmo pre všetkých

Sviatok tipérom prinesú zlaté ručičky

10.5.2024 (SITA.sk) -Už 10. mája sa začne pre všetkých hokejových fanúšikov jeden z najväčších športových sviatkov. Majstrovstvá sveta (MS) v hokeji sa do Česka vracajú po takmer desiatich rokoch. A rovnako tak dlho sa MS nekonali u žiadneho z našich susedov. Aj toto dlhé čakanie hokejových nadšencov spôsobilo, že sa lístky na zápasy v Prahe a Ostrave vypredali "kozmickou rýchlosťou". Aj keď nemáte svoje miesto na jednom z českých zimných štadiónov, nie je dôvod zanevrieť na fandenie. Pre všetkých fanúšikov je tu skvelá príležitosť, ako podporiť naše mužstvo priamo v dejisku šampionátu.V Ostrave vyrastie miesto, kde slovenskí hokejoví fanúšikovia nájdu všetko potrebné na to, aby si mohli vychutnať pravú majstrovskú atmosféru. Slovenský dom ponúkne množstvo sprievodného programu, ktorým bude sprevádzať Richard "Citrón" Lintner. Ten si ako slovenský hokejový reprezentant zažil atmosféru niekoľkých šampionátov, vrátane víťazstva v Göteborgu. "MS v Ostrave som už zažil na vlastnej koži dvakrát a vždy to bolo skvelé. Jedna vec mi ale chýbala. Slovenskí fanúšikovia nemali v Ostrave tzv. základňu, kde by sa mimo zápasov mohli stretávať. Preto som sa rozhodol zorganizovať "slovenský hokejový dom" počas celých MS", vysvetľuje. Zároveň dodáva, že na návštevníkov čakajú okrem sledovania zápasov na veľkoplošných obrazovkách aj hudobné koncerty a hostia, napríklad Marián Čekovský, Monika Bagárová, Lukáš Adamec a množstvo ďalšieho programu. "Ťahúňom" fanzóny bude určite aj štúdio Citrón Show so skvelými hosťami a spolumoderátorkou Jankou Slačkovou, ktoré bude vysielané aj vo verejnoprávnej televízii.Šport je viac ako len zápolenie o víťazstvo. Šport, to sú emócie na strane športovcov aj divákov, a práve tie vytvárajú jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru. "V TIPOSe veríme, že šport dokáže priniesť radosť všetkým – športovcom aj fanúšikom. Sme nielen najväčším podporovateľom športu na Slovensku, ale aj zástancami slušného fandenia a dodržiavania zásad fanúšika šíriaceho radosť. Ako partnerovi Hokejového domu v Ostrave a Citrón Show nám záleží na tom, aby sa počas blížiacich MS v hokeji nielen športovalo, ale aj fandilo s radosťou a slušne", dodáva, hovorkyňa TIPOSu.Národná lotériová spoločnosť pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji predstavuje ďalší "Bonus z bufetu". K Registračnému bonusu a "Späťáku" tak pre hráčov na TIPOSBET pribudne " Horekurz ". Kampane k športovým stávkam od TIPOSu sa od začiatku roka nesú v hokejovej atmosfére aj vďaka podpore extraligových hráčov – Bondru, Hecla, Bučeka a Zuzina.Tentokrát v kampani zažiari "náš zlatý chlapec z Göteburgu" Richard "Citrón" Lintner s humorom a hereckým šarmom jemu vlastným. "Citrón" je tak ústrednou postavou kampane a aktivít, ktoré si k majstrovstvám pripravila spoločnosť TIPOS. "Riša Lintnera netreba nijako špeciálne predstavovať. Aj vďaka nemu a celému tímu "zlatých chlapcov" sme mohli v roku 2002 prežívať tie najkrajšie športové emócie. Veríme, že aj tento rok bude hokej to, čo nás bude spájať. V TIPOSe sa usilujeme o to, aby šport prinášal radosť všetkým – divákom, hráčom na ľade a rovnako aj tým "našim" na TIPOSBET", dopĺňa hovorkyňa spoločnosti. Spot sa nakrúcal v TIPOS Aréne za účasti komparzistov, ale už aj známej dvojice "bufetárov" – Mary a Adriana. Kompletná 360° kampaň začne rotovať v online aj offline priestore od 10. mája. Viac informácií o "Bonusoch z bufetu" nájdete tu Informačný servis