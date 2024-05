Projekt Právo na prvé zamestnanie je podľa Tomáša dobre nastavený, má oň záujem už vyše 200 zamestnávateľov

Cieľ projektu

Podmienky pre poskytnutie príspevku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Finančný príspevok

Poskytnutie na základe schválenej žiadosti

10.5.2024 (SITA.sk) - Už viac ako dvesto zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie , ktorý pred mesiacom spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali celkovo 206 žiadostí o zapojenie sa do projektu s cieľom vytvoriť až 263 pracovných miest.Doposiaľ sa podľa jeho slov uzatvorila dohoda s 32 zamestnávateľmi na podporu 41 pracovných miest, na čo sa vyčlenilo približne 300-tisíc eur. Informoval o tom počas piatkovej návštevy jedného z prvých účastníkov projektu, spoločnosti Opatrovateľskej služby Arella v Spišskej Novej Vsi.Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu.Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, prípadne na dobu neurčitú. Rozsah uzatvoreného pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 70 percent uchádzačov o zamestnanie vo veku 19 až 25 rokov.„Presvedčil som sa, že projekt je dobre nastavený a efektívne pomáha riešiť personálne potreby zamestnávateľov aj komplikovanú situáciu nezamestnaných v regiónoch. Rovnako sa potvrdilo, že je v našich silách urobiť ešte oveľa viac,“ povedal minister práce. Finančný príspevok poskytuje projekt na dobu šesť mesiacov jednorazovo. Ďalší polrok je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku.Mesačný príspevok slúži na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka v rámci projektu je najviac 7 911,20 eur.„Pre samotných zamestnávateľov je jedinečnou možnosťou efektívne pokryť personálne potreby, a pritom pomôcť členom lokálnej komunity, ktorí sú v komplikovanej životnej situácii. Tu, v Spišskej Novej Vsi, vidíme, že to funguje a do projektu sa dá pomerne ľahko zapojiť,“ zhodnotil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Na poskytnutie finančných príspevkov v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie nie je právny nárok. Finančný príspevok môže byť zamestnávateľovi poskytnutý iba na základe schválenej žiadosti.Tie môžu záujemcovia podávať na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 10. apríla. Realizácia projektu je plánovaná do júna 2025, vyčlenených naň bolo 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.