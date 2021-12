Keď to vo firme naozaj digitálne šľape

Technológiu máme, ale kto ju ovláda?

Verím tomu, čo vidím

Kedy s tým začnete vy?

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Digitálna transformácia nás obklopuje zo všetkých strán. Rozvoj technológií svojou rýchlosťou ale predbieha našu schopnosť sa na ne adaptovať. Musíme im totiž prispôsobiť interné procesy, ošetriť slabé miesta a hlavne s tým všetkým naučiť pracovať svojich ľudí. Aký je ale recept na úspešnú integráciu moderného prístupu k práci?Spoločnosť Ricoh sa tímovou spoluprácou zaoberá už niekoľko rokov. Niekoľko desaťročí dodáva tlačové technológie, ktoré sa postupne integrovali do šikovného systému, ktorý riadi, čo, kto, kde môže a nemôže tlačiť, či skenovať atď. Najdôležitejší na týchto systémoch však bol rýchlo fungujúci servis, vrátane helpdesku a konzultantov, ktorí sa starali, aby systém "svojim" ľuďom dobre slúžil.Podobné je to aj v ďalších oblastiach. Nech ide o rezervačné systémy ovládané cez internet, vybavenie zasadacích miestností, automatické spracovanie všetkých došlých faktúr, zmlúv atď. a k tomu ešte tieto dáta účinne ochrániť pred stále reálnejšími kybernetickými hrozbami. Možnosti sú to nepreberné, opäť je ale dôležité ich dobre nastaviť a čo najrýchlejšie s nimi naučiť pracovať všetkých zamestnancov.V priebehu roku 2021 Ricoh ukazoval, ako je možné a hlavne príjemné takéto systémy ovládať. Na online akcii Future is Here bol zdôraznený kontrast medzi hromadou papierov a šanónov a rýchlou komunikáciou s ich digitálnou verziou. Novinka v portfóliu, systém DocuWare, predviedol schopnosť naučiť sa najrôznejšie typy vstupných dokumentov, vyťažiť z nich dôležité údaje a poveriť dotknuté osoby na ich schválenie alebo inú akciu. V ďalších vstupoch boli riešené možnosti vybavenia rokovacích miestností a ich integráciu napr. do MS Teams a v oblasti bezpečnosti prebehla ukážka, kde sú najzraniteľnejšie miesta a pootvorené dvierka pre vždy bdelých zločincov.V rámci akcie New Age Office Life ukázal Ricoh v priestoroch svojich kancelárií vyššie zmienené technológie v praxi. Najlepšie referencie sú totiž vlastné skúsenosti s využitím spomínaných riešení. Bolo možné vidieť pracovať unikátny systém Ricoh Spaces, ktorý vie okrem rezervácie akéhokoľvek priestoru alebo miesta na parkovanie, účinne overiť, či zarezervovaný priestor niekto naozaj obsadil, v akom stave ho zanechal a prípadne sám zavolal upratovaciu čatu. Atraktívne bolo tiež stanovište s chytrým kioskom na báze dotykového Signage systému. Existuje totiž množstvo pracovníkov, ktorí na svoju prácu nepotrebujú počítač, napriek tomu sa aj oni musia vzdelávať podľa noriem a získavať informácie. Ideálne interaktívne a podľa svojich časových možností. Najdlhšie návštevy si však užilo stanovište zamerané na vzdelávací systém Alenka, ktorý vďaka svojej jedinečnej integrácii do prostredia MS Teams posúva prácu HR oddelenia a systematického vzdelávania zamestnancov na inú úroveň. Alenka sa s vami môže aj rozprávať, ukázať hľadaný návod, alebo si vás vyskúša, ako si pamätáte nadobudnuté vedomosti.Ľudia v spoločnosti Ricoh riešia každý deň potreby svojich klientov v oblasti modernej tímovej spolupráce. Základom je roztlačiť tú pomyselnú ťažkopádnu lokomotívu starých postupov a uviesť veci do pohybu. Začať môžete napríklad digitalizáciou prijatých faktúr, je to cenovo nenáročné riešenie s rýchlym efektom. Pokračovať je možné rokovacími miestnosťami, kde sa každý rýchlo pripojí a je dobre vidieť aj počuť, alebo sa zamerať na rozvoj vzdelania svojich ľudí pomocou dostupného flexibilného riešenia a cenového plánu. Inšpiráciou môžu byť záznamy zo spomínaných akcií a webinárov Profesionáli z Ricoh sú pripravení posunúť fungovanie vašej spoločnosti na vyššiu úroveň. Na vás je, kedy s tým Ricoh začne u vás.Informačný servis