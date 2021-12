Zruší sa v Nemecku zákaz propagácie interrupcií? V pláne je aj nahradenie starého zákona o transsexuáloch

Merkelová nechala zákaz formálne v platnosti

Trestné riziko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann v januári predstaví novú legislatívu, ktorá by z trestného zákonníka odstránila zákaz propagácie interrupcií pre lekárov. Plánovaný krok je jedným z niekoľkých liberálnejších sociálnych opatrení, ktoré plánuje nová vláda. Buschmann sa pre mediálnu skupinu Funke vyjadril, že v sociálnej politike existuje „obrovské oneskorenie reforiem“. Prvým krokom bude zrušenie časti trestného zákona, ktorá zakazuje propagáciu interrupcií a stanovuje pokutu alebo trest odňatia slobody na maximálne dva roky za jej porušenie.Trojica strán v súčasnej vláde kancelára Olafa Scholza bola dlho proti súčasným pravidlám, ale zmeny blokoval stredopravý blok CDU/CSU bývalej kancelárky Angely Merkelovej, ktorý je v súčasnosti v opozícii.Na základe kompromisu v roku 2019 Merkelovej vláda nechala zákaz formálne v platnosti, ale povolila lekárom a nemocniciam po prvý raz uviesť na ich webstránkach, že vykonávajú interrupcie. Nemohli však poskytovať detailnejšie informácie.Buschmann uviedol, že takzvaný paragraf 219a predstavuje „trestné riziko“ pre lekárov vykonávajúcich legálne interrupcie, ktorí poskytujú faktické informácie na internete, a to je „absurdné“.„Mnohé ženy, ktoré samy so sebou zápasia v otázke interrupcie, hľadajú rady na internete. Nemôže sa stať, že zo všetkých ľudí lekári, ktorí sú odborne najlepšie kvalifikovaní na to, aby ich informovali, tam nemajú povolené poskytovať informácie,“ povedal minister.Medzi ďalšími plánovanými zmenami v sociálnej politike, ktoré plánujú sociálni demokrati, Zelení a Slobodní demokrati, je aj zrušenie 40 rokov starého zákona, ktorý vyžaduje, aby transsexuálni ľudia absolvovali psychologické vyšetrenie a dostali súdne rozhodnutie pred oficiálnou zmenou pohlavia. Koalícia sa zaviazala nahradiť to novým „zákonom o sebaurčení“.