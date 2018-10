Keď traja gurmáni dostanú nápad

Power Pistachio Cream si môžete vychutnať napríklad na čerstvom ovocí Foto: Powerlogy Foto: Powerlogy

Záhumenský a Plichta pri testovaní pistáciového krému Foto: Powerlogy Foto: Powerlogy

Pôvodná limitovaná edícia Power Pistacchio Foto: Powerlogy Foto: Powerlogy

Power Pistachio Cream bol ohodnotený gastronomickým „Oskarom“ Foto: Powerlogy Foto: Powerlogy

Prémiový pistáciový krém

Power Pistacchio Cream dostal nový obal a je opäť dostupný. Môžete si ho kúpiť priamo na e-shope

• pistácie sú jedny z najdrahších orechov a ich kvalitné spracovanie si vyžaduje opatrný prístup

• všetky suroviny, ktoré Power Pistacchio obsahuje, sú v prémiovej kvalite

• obsahuje extra panenský BIO olivový olej, jeden z najjemnejších a chuťovo špecifických olivových olejov z od rodiny farmárov de Ortegas, ktorých olivový olej získal ocenenia za kvalitu a vysoký obsah polyfenolov

• do produktu nie sú pridané žiadne živočíšne produkty, ingrediencie pre ušetrenie a zväčšenie objemu, ani žiadne konzervanty, „éčka“, palmový olej, či farbivá

O Powerlogy

Powerlogy je progresívna, rastúca, slovenská firma, ašpirujúca na prémiové trhy a meniaca povedomie Slovákov o stravovaní. Založil ju v roku 2015 gurmán a dobrodruh Dušan Plichta. Pôvodne sa spoločnosť špecializovala na praženie a predaj kvalitnej kávy, no postupne sa jej portfólio diverzifikovalo a v súčasnosti v jej ponuke nájdete funkčné potraviny zamerané na prípravu plnohodnotných raňajok a snackov. Výrobky Powerlogy spĺňajú kritériá najvyššej svetovej kvality a nenájdete v nich žiadne pridané konzervanty, „éčka“, palmový olej, lepok, či laktózu. Okrem pistáciového krému Power Pistachio Cream získali ocenenie Great Taste Awards aj ďalšie produkty tejto firmy, konkrétne mandľové maslo Power Butter a lieskovcovo- nugátová nátierka Power Nougat. O kvalite svetovej úrovne svedčí aj fakt, že značka začala rokovania o expanzii na zahraničné trhy. Záujem majú napríklad krajiny Beneluxu, Škandinávie, či Dubaj a Južná Kórea. Úspešný slovenský výrobca má ambíciu stať sa na Slovensku a v Česku lídrom v oblasti funkčných potravín výberovej kvality. Do konca roka 2018 spoločnosť plánuje otvoriť vlastný priestor so showroomom a kaviarňou v Bratislave.

Bratislava 26. októbra (OTS) - Spojenie troch známych slovenských gurmánov vyústilo do zážitku spojenia kvality a chuti bez kompromisov v zložení.Za nápadom synergie tvorby prémiového pistáciového krému stojí Dušan Plichta, špecialista na funkčné potraviny a zakladateľ čoraz známejšej slovenskej značky Powerlogy. Inšpirovala ho návšteva priateľa, rovnakého gurmána a známeho slovenského šéfkuchára, Martina Záhumenského, ktorý v súčasnosti žije v Toskánsku. Martin Záhumenský v minulosti pracoval v reštauráciách ocenených Michelinskou hviezdou, dokonca aj v podniku Gordona Ramsayho. Vo Veľkej Británii získal v roku 2015 ocenenie kuchár roka.Dušana na návšteve Toskánska oslovil tradičný taliansky pistáciový krém, ktorý Martin používal vo svojich receptoch. „, hovorí, ktorý vo vlastných produktoch prináša takúto kvalitu ľudom na Slovensku. Dušan uistil Martina, že mu vymyslí receptúru s výberovým extra panenským olivovým olejom a štipkou trstinového cukru. Tak, že krém bude lahodný, no nie presladený a bude spĺňať náročné štandardy kvality a chuti na ktoré sa bude môcť Martin, ako jeden z top šéfkuchárov na 100 % spoľahnúť.Samotná výroba pistáciového krému prebehla už na Slovensku vďaka spolupráci s ďalším gurmánom Karolom Stýblom z Lyra Chocolates, ktorý ako jeden z piatich ľudí na celom svete môže používať titul Fino Aroma Master Chef Chocolatier. Ten hneď vedel, ako šetrne spracovať ingrediencie a spojiť originálne chute prémiových ingrediencií do extra jemného krému, ktorý sa priam rozplýva na jazyku.Jedinečný pistáciový krém bol pôvodne vyrobený v limitovanej edícii 3 000 kusov, ktorá sa rozpredala behom prvých dvoch týždňov od jeho uvedenia na trh. A nie len to. Od vypredania limitovaného počtu kusov pistáciového krému sa výrobcovi neustále ozývali nešťastní zákazníci so žiadosťami o zaradenie delikatesy do stálej ponuky. V Powerlogy však celý rok museli riešiť, stabilnú dodávku vybraných ingrediencií pre 100 % chuť a možnosti pravidelnej výroby.500 porotcov, odborníkov na kvalitu potravín, počas 65 súťažných dní hodnotilo v zaslepených testoch potravinové výrobky z celého sveta. V tomto roku sa podarilo ocenenie získať iba 37 % prihlásených výrobkov. Medzi ocenenými produktami je aj pistáciový krém, ktorý tak ako u slovenských zákazníkov zabodoval aj u porotcov gastronomického „Oskara“ a dnes sa môže hrdiť dvoma hviezdami z maximálnych troch. Dušan je na ocenenie náležite hrdý a rozhodol sa, že pistáciový krém skutočne zaradí do stálej ponukyNiekedy sa zákazníci pýtajú ako sa dá pistáciový krém vlastne využiť. „“ hovorí jeho tvorca,. „,“ dodáva.