Víťazka medzinárodnej súťaže krásy odpadla na pódiu

Miss Paraguaj Clara Sosaová odpadla po oznámení, že vyhrala medzinárodnú súťaž krásy Miss Grand International 2018 v Rangúne v Mjanmarsku 25. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 26. októbra (TASR) - Víťazka medzinárodnej súťaže krásy z Paraguaja Clara Sosová omdlela v mjanmarskom meste Rangún na pódiu počas finále, ale krátko predtým ešte stihla povedať, že čakanie na oznámenie výsledku bolo neznesiteľné. V piatok o tom informovala tlačová AP.Účastníčka súťaže Miss Grand International 2018 Sosová vo štvrtok odpadla, len čo ju vyhlásili za tohtoročnú víťazku. Práve vtedy sa držala za ruku s prvou vicemiss Mínákší Čaudharíovou z Indie, ktorá sa jej snažila pomôcť, ale nepodarilo sa jej Sosovú zachytiť, keď padala a narazila na dlážku.Sosová sa čoskoro spamätala a potom už mávala, plakala a usmievala sa do kamier. Následne ju obkolesili spolusúťažiace, ktoré jej blahoželali.V rozhovore pred vyhlásením víťazky Sosová s vypätím a dýchavične povedala, že asi potrebuje lekára, lebo má pocit, že dostane srdcový záchvat.Predtým v ten istý večer dostali súťažiace otázku, ktorú krajinu by navštívili a robili tam kampaň za ukončenie vojen a násilia. Sosová odpovedala, že keby vyhrala, zo "strategických" dôvodov by si vybrala návštevu prezidenta Donalda Trumpa,