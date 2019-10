Keď umenie lieči: Onkologický ústav sv. Alžbety otvoril novú výstavu

Na snímke z otvorenia výstavy Sme úžasní na pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety lekárka Alena Kállayová (vpravo), Eva Bacigalová z OZ Amazonky a maliarka Katarína Olíková (vľavo). Foto: Janka Frolová Foto: Janka Frolová

Bratislava 3. októbra (TASR) – Výstava Sme úžasní v preventívnom centre Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave ukazuje, ako umenie dokáže pomôcť pri procese liečby onkologického ochorenia. Vo štvrtok na jeho pôde otvorili 75. cyklus, ktorý je sprístupnený aj verejnosti. Otvorenie výstavy je spojené s Dňom zdravia prsníkov, ktorý tento rok pripadá na 15. októbra.Cyklus výstav na pôde ústavu zaviedli pre pacientov aj verejnosť ešte v roku 2000.priblížila pre TASR lekárka Alena Kállayová.Autorkou obrazov je bývalá onkologická pacientka Katarína Orlíková, ktorú práve choroba priviedla k tvorbe. Na výstave spolupracovala nielen s malými deťmi vo veku od štyroch rokov, ale aj so staršími.komentovala.Orlíková vidí symboliku práve v tom, že jej obrazy sú umiestnené v ústave, kde onkologické ochorenie pred pár rokmi prekonávala. Cieľom jej tvorby je podľa jej slov práve to, aby ľudí jej práca povzbudila, a prípadne ich motivovala v boji proti ochoreniu. Doposiaľ vytvorila vyše 1000 obrazov. Ženy vyzýva na preventívne prehliadky a na to, aby nemali pred nimi strach.Aj lekárka Kállayová pripomína, že štátom garantovaný skríning môže pomôcť výrazne zlepšiť stav tohto ochorenia na Slovensku. Zdravotné poisťovne začali počas septembra pozývať ženy vo veku 50 až 69 rokov na skríningové vyšetrenie. Aktuálne je v rámci tohto programu overených 15 mamografických pracovísk.Výstava potrvá do 29. novembra. Sprístupnená je od pondelka do piatka v čase od 9.00 h do 17.00 h.