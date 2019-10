D. Trump: USA budú čoskoro rokovať so Severnou Kóreou

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty budú čoskoro rokovať so Severnou Kóreou. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.povedal pred novinármi v Bielom dome v čase, keď sa očakáva, že vyjednávači z oboch krajín sa stretnú cez víkend vo Švédsku, aby obnovili rokovania na pracovnej úrovni o denuklearizácii Kórejského polostrova. Americký prezident tak naznačil, že k rokovaniam dôjde aj napriek tohtotýdňovému severokórejskému testu nových balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek.Agentúra Jonhap v utorok s odvolaním sa na námestníčku severokórejského ministerstva zahraničných vecí Čche Son-hui informovala o dohode medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou, že rozhovory o denuklearizácii budú na pracovnej úrovni pokračovať od 5. októbra.Severná Kórea vlani začala rozhovory so Spojenými štátmi s tým, že je ochotná rokovať o vzdaní sa jadrového arzenálu výmenou za bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií. Severná Kórea žiada pomalý, postupný proces odzbrojenia, pri ktorom by každý jej denuklearizačný krok zodpovedal príslušnej "odmene" zo strany Spojených štátov.Spojené štáty zdôrazňujú, že sankcie voči Pchjongjangu zostanú v platnosti, dokým krajina nepodnikne významné kroky k zbaveniu sa jadrových zbraní.Rokovania medzi oboma krajinami sa zastavili po februárovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskej metropole Hanoj, keďže toto stretnutie stroskotalo na nezhodách okolo uvoľnenia sankcií výmenou za severokórejské kroky v odzbrojovaní.