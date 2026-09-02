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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
02. septembra 2026
Keď vám vybuchne otec... a vy o ňom vlastne nič neviete. Potlesk pre nikoho
Marek Dulla zomrie pri výbuchu auta. Politik, bývalý minister, kedysi výrazná tvár slovenskej politiky.
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Jeho syn Andrej s ním však viac ako desať rokov neprehovoril. Potom príde ponuka, ktorú by za normálnych okolností odmietol. Napísať knihu o otcovi. Lenže čím viac sa do jeho života ponára, tým menej si je istý, koho vlastne hľadá. Otca? Jeho vraha? Alebo samého seba?
Slovenský politický triler Potlesk pre nikoho od Matúša Krčmárika.
Tamara Senková si ide ráno zabehať na Devínsku Kobylu. Robí to pravidelne. Tentoraz však namiesto bežnej trasy nájde dym, vrak auta a za volantom obhorené telo.
Tak sa začína príbeh a hneď prvé stránky nastavujú tón celého príbehu. Nie je to klasická detektívka, v ktorej dostaneme vraždu, niekoľko podozrivých a môžeme si spolu s vyšetrovateľom odškrtávať indície. Krčmárik volí trochu inú cestu. Príbeh skladá z výpovedí, spomienok, politického zákulisia a detailov, ktoré postupne menia pohľad na človeka, ktorého smrť mala byť veľkou udalosťou.
Lenže Slovensko má krátku politickú pamäť.
Marek Dulla bol kedysi obľúbeným politikom a ministrom. Po jeho smrti sa na chvíľu spustí obvyklý mechanizmus: štátny smútok, vlajky na pol žrde, televízne mimoriadne vysielanie, nekrológy a ľudia, ktorí pred kamerami objavujú jeho dávno zabudnuté dobré stránky. Potom záujem opadne. A práve vtedy sa začína skutočný príbeh.
Andrej Dulla žije v Londýne a s otcom sa viac ako desať rokov nestýka. Jeho smrť preto nie je iba politickou udalosťou. Je osobnou ranou, ktorú si Andrej možno ani nechce pripustiť. Potom sa objaví Peter Huth. Bohatý podnikateľ, dokonale oblečený muž s pripravenými odpoveďami a ešte lepšie pripravenými otázkami. Presvedčuje Andreja, aby napísal príbeh svojho otca. Argumentuje tým, čo dnes znie až podozrivo presvedčivo: autenticita, jedinečná perspektíva, prístup k ľuďom, ktorí by sa cudziemu autorovi neotvorili.
Andrej najprv odmieta. Veď je mediálny poradca, nie spisovateľ. A prečo by mal písať o človeku, ktorého posledných desať rokov života nechcel mať vo svojom vlastnom živote?
Lenže Huth vie o Andrejovi viac, než by mal.
A vie aj to, že niektoré príbehy sa oplatí rozprávať nanovo.
Jednou z najzaujímavejších vrstiev knihy je jej alternatívne Slovensko. Krčmárik nevytvára svet, v ktorom je všetko zlé. Práve naopak. Predstavuje krajinu, v ktorej politici v rozhodujúcich chvíľach urobili správne rozhodnutia. Čitateľ tak dostáva trochu zvláštny pocit: toto Slovensko je iné, ale zároveň až nepríjemne známe.
Politické intrigy, extrémizmus, zbabelosť, mediálne hry, osobné záujmy. Do toho rodinné traumy, sklamania a starí rodičia, ktorí zostali na všetko sami.
A potom otázka, ktorá sa postupne vynára čoraz hlasnejšie: ak bol Marek Dulla naozaj tým človekom, za ktorého ho niektorí považovali, kto mal záujem ho zabiť?
Potlesk pre nikoho nie je iba román o vražde politika. Je o pamäti, manipulácii, politike, rodine a potrebe vytvoriť si vlastnú verziu minulosti. A možno aj o tom, ako ľahko si nasadíme masku a po čase už sami nevieme, čo je pod ňou.
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