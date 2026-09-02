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02. septembra 2026

New York zakáže žiakom do ôsmeho ročníka základnej školy používanie umelej inteligencie


Tagy: Umelá inteligencia zákaz používania Základné školy Žiaci

Umelá inteligencia zostane povolená až na stredných školách a len na vybrané účely vrátane výučby o samotnej technológii. New York zakáže žiakom verejných škôl do ...



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gettyimages 2292743652 676x411 2.9.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia zostane povolená až na stredných školách a len na vybrané účely vrátane výučby o samotnej technológii.


New York zakáže žiakom verejných škôl do ôsmeho ročníka vrátane používanie umelej inteligencie, uviedol v stredu pre AFP zdroj oboznámený s pripravovanými pravidlami. Žiaci ôsmeho ročníka majú v Spojených štátoch zvyčajne približne 13 rokov.

Používanie umelej inteligencie bude povolené až od deviateho ročníka, teda na stredných školách, a aj tam iba na konkrétne účely, napríklad pri výučbe o samotnej technológii.

Ani sprievodné chatboty


Podľa denníka The New York Times budú zakázané aj takzvané sprievodné chatboty založené na umelej inteligencii, ktoré ponúkajú používateľom psychologickú podporu.

Učitelia však budú môcť AI využívať napríklad pri príprave vyučovacích hodín alebo písaní správ.

Nové opatrenia reagujú na kritiku rodičov a pedagógov, ktorí upozorňujú na možné negatívne dôsledky AI na duševné zdravie a kognitívny vývoj detí.

Rodičia sa búrili


Marcový rámec, ktorý povoľoval používanie AI pri výskume či tvorivých projektoch, vyvolal odpor časti rodičov a učiteľov.

Školský kancelár Kamar Samuels následne priznal, že vedenie pri komunikácii pravidiel „netrafilo cieľ“.

Newyorský školský systém je najväčší v USA a v školskom roku 2024/2025 ho navštevovalo viac ako 900-tisíc žiakov.


Zdroj: SITA.sk - New York zakáže žiakom do ôsmeho ročníka základnej školy používanie umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Umelá inteligencia zákaz používania Základné školy Žiaci
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