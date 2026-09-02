|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 2.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2026
New York zakáže žiakom do ôsmeho ročníka základnej školy používanie umelej inteligencie
Umelá inteligencia zostane povolená až na stredných školách a len na vybrané účely vrátane výučby o samotnej technológii. New York zakáže žiakom verejných škôl do ...
Zdieľať
2.9.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia zostane povolená až na stredných školách a len na vybrané účely vrátane výučby o samotnej technológii.
New York zakáže žiakom verejných škôl do ôsmeho ročníka vrátane používanie umelej inteligencie, uviedol v stredu pre AFP zdroj oboznámený s pripravovanými pravidlami. Žiaci ôsmeho ročníka majú v Spojených štátoch zvyčajne približne 13 rokov.
Používanie umelej inteligencie bude povolené až od deviateho ročníka, teda na stredných školách, a aj tam iba na konkrétne účely, napríklad pri výučbe o samotnej technológii.
Podľa denníka The New York Times budú zakázané aj takzvané sprievodné chatboty založené na umelej inteligencii, ktoré ponúkajú používateľom psychologickú podporu.
Učitelia však budú môcť AI využívať napríklad pri príprave vyučovacích hodín alebo písaní správ.
Nové opatrenia reagujú na kritiku rodičov a pedagógov, ktorí upozorňujú na možné negatívne dôsledky AI na duševné zdravie a kognitívny vývoj detí.
Marcový rámec, ktorý povoľoval používanie AI pri výskume či tvorivých projektoch, vyvolal odpor časti rodičov a učiteľov.
Školský kancelár Kamar Samuels následne priznal, že vedenie pri komunikácii pravidiel „netrafilo cieľ“.
Newyorský školský systém je najväčší v USA a v školskom roku 2024/2025 ho navštevovalo viac ako 900-tisíc žiakov.
Zdroj: SITA.sk - New York zakáže žiakom do ôsmeho ročníka základnej školy používanie umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
New York zakáže žiakom verejných škôl do ôsmeho ročníka vrátane používanie umelej inteligencie, uviedol v stredu pre AFP zdroj oboznámený s pripravovanými pravidlami. Žiaci ôsmeho ročníka majú v Spojených štátoch zvyčajne približne 13 rokov.
Používanie umelej inteligencie bude povolené až od deviateho ročníka, teda na stredných školách, a aj tam iba na konkrétne účely, napríklad pri výučbe o samotnej technológii.
Ani sprievodné chatboty
Podľa denníka The New York Times budú zakázané aj takzvané sprievodné chatboty založené na umelej inteligencii, ktoré ponúkajú používateľom psychologickú podporu.
Učitelia však budú môcť AI využívať napríklad pri príprave vyučovacích hodín alebo písaní správ.
Nové opatrenia reagujú na kritiku rodičov a pedagógov, ktorí upozorňujú na možné negatívne dôsledky AI na duševné zdravie a kognitívny vývoj detí.
Rodičia sa búrili
Marcový rámec, ktorý povoľoval používanie AI pri výskume či tvorivých projektoch, vyvolal odpor časti rodičov a učiteľov.
Školský kancelár Kamar Samuels následne priznal, že vedenie pri komunikácii pravidiel „netrafilo cieľ“.
Newyorský školský systém je najväčší v USA a v školskom roku 2024/2025 ho navštevovalo viac ako 900-tisíc žiakov.
Zdroj: SITA.sk - New York zakáže žiakom do ôsmeho ročníka základnej školy používanie umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemecká polícia vyšetruje dva útoky na elektrické rozvodne pre podozrenia zo sabotáže a terorizmu
Nemecká polícia vyšetruje dva útoky na elektrické rozvodne pre podozrenia zo sabotáže a terorizmu
<< predchádzajúci článok
Maturant, ktorý nechce len „prežiť“ posledný rok školy? V hre je vývoj vlastného startupu, certifikát, mentoring aj 10 000 eur
Maturant, ktorý nechce len „prežiť“ posledný rok školy? V hre je vývoj vlastného startupu, certifikát, mentoring aj 10 000 eur