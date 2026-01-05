Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 5.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Andrea
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. januára 2026

Keď zbadal policajné auto, dupol na plyn. 31-ročný vodič šoféroval pod vplyvom drog a napriek zákazu


Tagy: Drogy

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zastavili v noci v Moste pri Bratislave vozidlo, ktorého vodič sa im snažil vyhnúť. Keď zbadal policajné vozidlo, šliapol na ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 5.1.2026 (SITA.sk) - Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zastavili v noci v Moste pri Bratislave vozidlo, ktorého vodič sa im snažil vyhnúť. Keď zbadal policajné vozidlo, šliapol na plyn a nezastavil ani na príkazovej značke STOP.


Hliadka vozidlo zastavila a vodiča vyzvala na predloženie dokladov. „Predložil len občiansky preukaz a doklady od vozidla. Následne uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2030. 31-ročný vodič pri komunikácií s hliadkou javil známky požitia návykovej látky, k jej užívaniu sa aj priznal. Súhlasil aj s odberom biologického materiálu v nemocnici. Vyšetrením bola preukázaná pozitivita na amfetamín, metamfetamín a extázu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.

Ďalšiu jazdu policajti vodičovi zakázali. Eskortovali ho na policajné oddelenie k vykonaniu potrebných úkonov. O ďalšom postupe rozhodne až správny orgán.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Keď zbadal policajné auto, dupol na plyn. 31-ročný vodič šoféroval pod vplyvom drog a napriek zákazu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný, malo tragický koniec
<< predchádzajúci článok
Šmilňák z KDH sa vzdá mandátu poslanca. Urobil som prešľap a zaplatím za to, uviedol – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 