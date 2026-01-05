Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. januára 2026

Šmilňák z KDH sa vzdá mandátu poslanca. Urobil som prešľap a zaplatím za to, uviedol – VIDEO


Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Martin Šmilňák sa vzdá mandátu poslanca Národnej rady SR. Vyvodil tak politickú zodpovednosť ...



65394c9b5c820252268524 676x451 5.1.2026 (SITA.sk) - Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Martin Šmilňák sa vzdá mandátu poslanca Národnej rady SR. Vyvodil tak politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu.


Ako vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol Šmilňák, žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. „To nie je dobré a v KDΗ to chceme robiť inak. Urobil som prešľap a zaplatím za to. Mnohí politici by možno tento krok neurobili, my ale chceme priniesť inú politickú kultúru," odôvodnil vyvodenie politickej zodpovednosti.

Dodal však, že z verejného života neodchádza. „Neostanem ticho, keď vláda alebo politici budú konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chcem ďalej prinášať svoje vlastné riešenia v oblasti školstva, vzdelávania, budúcnosti našich detí a lepšieho života na Slovensku," dodal poslanec, ktorému polícia po zrážke jeho vozidla s jelenicou pri obci Sveržov (okres Bardejov) v nedeľu 28. decembra namerala v dychu alkohol.

KDH rozhodnutie svojho poslanca Šmilňáka rešpektuje. „Toto jeho rozhodnutie považujeme za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. Kresťanskodemokratické hnutie a jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou. KDH vyjadruje Martinovi Šmilňákovi vďaku za doterajšiu odvedenú prácu pre hnutie, pre občanov Slovenska, našich aj jeho voličov, pre dobro našej krajiny," uviedlo v stanovisku opozičné hnutie.

Zdroj: SITA.sk - Šmilňák z KDH sa vzdá mandátu poslanca. Urobil som prešľap a zaplatím za to, uviedol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

