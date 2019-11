KEDY PRÍDE VEĽKÉ OCHLADENIE? Vieme, ako skončí extrémne teplý november

November sa pomaly končí, no na Slovensku to na začiatok riadnej zimy stále nevyzerá. Teploty pohybujúce sa okolo desiatich stupňov sú celkom príjemné, aj keď uplynulý týždeň ich občas pokazil dážď.





Zdroj: meteo.sk

Na toto ročné obdobie vysoko nadpriemerné teploty budú podľa dlhodobých predpovedí pokračovať až do konca mesiaca. Kto čaká na výraznejšie ochladenie, dočká sa najskôr v decembri. Zlá správa je to najmä pre lyžiarov, ktorí už sa chystali na otvorenie sezóny.Na Slovensku sa počas najbližšieho týždňa sneženie neočakáva. Ako uvádza portál onthesnow, "každoročný štart lyžiarskej sezóny pod Chopkom na konci novembra sa tento rok bude musieť zaobísť bez lyží a lyžovania."Dostatok snehu zatiaľ nie je na kopcoch Chopku, no ani vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, kde tiež plánovali spustiť lyžiarsku sezóny na konci novembra. Meteorológovia predpovedajú, že až do konca novembra sa budú teploty na Slovensku pohybovať nad nulou.Na začiatok slovenskej lyžovačky si tak pravdepodobne ešte počkáme.Opačná situácia je v Alpách, kde sa už počas novembra poriadne borili so snehom. Podľa portálu onthesnow napadlo počas tohto mesiaca v niektorých častiach dva až päť metrov snehu.Tlaková výš so stredom nad Ruskom zasahuje okrajom nad strednú Európu. Očakávame preto polooblačné počasie, ojedinele hmlu.Minimálna nočná teplota: 8/3 °CMaximálna denná teplota: 5/10 °CVietor: JV, 15-20 km/hSlnečno, miestami hmla.Minimálna nočná teplota: 7/2 °CMaximálna denná teplota: 7/12 °CVietor: JV, 15-30 km/hPolooblačno, miestami hmla.Minimálna nočná teplota: 6/1 °CMaximálna denná teplota: 6/11 °CVietor: J, 10-20 km/hZamračené, na západe miestami dážď.Minimálna nočná teplota: 6/1 °CMaximálna denná teplota: 5/10 °CVietor: J, 10-20 km/hZamračené, na severe a východe dážď.Minimálna nočná teplota: 8/3 °CMaximálna denná teplota: 4/9 °CVietor: J, 10-25 km/hPolooblačno až oblačno.Minimálna nočná teplota: 7/2 °CMaximálna denná teplota: 5/10 °CVietor: Z, 10-25 km/hZamračené, na severe miestami dážď, na horách sneženie.Minimálna nočná teplota: 7/2 °CMaximálna denná teplota: 6/11 °CVietor: J, 10-20 km/h