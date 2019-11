Lex Haščák podporili Za ľudí i KDH, SaS chce o podpore návrhu rokovať

Na archívnej snímke zľava predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, predseda mimoparlamentného hnutia KDH Alojz Hlina, predseda strany Progresívne Slovensko -Spolu Michal Truban, programový líder koalície Progresívne Slovensko- Spolu Miroslav Beblavý. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 25. novembra (TASR) – Návrh zákona Lex Haščák koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu na pondelkovom stretnutí opozičných subjektov podporili aj zástupcovia strán Za ľudí a KDH. SaS má o podpore v prvom čítaní ešte rokovať. Predstavitelia strán o tom informovali na tlačovom brífingu po stretnutí.Podľa lídra PS Michala Trubana je potrebné na veľký problém a veľkú finančnú skupinu použiťa tou je práve Lex Haščák.uviedol. Programový líder koalície PS-Spolu Miroslav Beblavý pripomenul, že v druhom čítaní môžu prísť zmeny v pôvodnom návrhu.spresnil.Líder KDH Alojz Hlina potvrdil, že kresťanskí demokrati návrh podporia v prvom čítaní.dodal.Podľa Juraja Šeligu, ktorý tlmočil stanovisko strany Za ľudí, by mohla byť v druhom čítaní na doladenie návrhu vytvorená expertná skupina zo zástupcov všetkých strán, ktoré návrh podporujú.vyhlásil.Podporu nevylúčil ani šéf liberálov Richard Sulík. Vyjadril však obavu, aby zákon nebol „ľahko ,obíditeľný' a nehrozila z neho SR arbitráž“. „Dohodneme sa preto, ako sa bude v prvom čítaní o návrhu hlasovať,“ oznámil.Koalícia PS-Spolu na rokovanie vyzýva aj predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), poukazuje pritom na to, že vo svojich vyjadreniach sa premiér nepostavil proti zámeru obmedziť moc finančných skupín. „Dnes preto pošleme list premiérovi Pellegrinimu, aby s nami rokoval o podpore pre Lex Haščák,“ povedal Truban.Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva, inak nazývaného aj zákon o tzv. krížovom vlastníctve v zdravotníctve, predložili nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek.uvádza sa v dôvodovej správe.Finančná skupina Penta návrh označila za protiústavný, predstavujúci neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Podľa hovorcu Penty Gabriela Tótha to majú vo svojej analýze konštatovať aj tri advokátske kancelárie, na ktoré sa spoločnosť obrátila.