Kedy sa dohrajú futbalové ligy v Európe? Bundesliga sa opäť začne hrať už 15. mája

Anglicko: 8. júna bez divákov, počet ľudí na štadióne - max. 400 ľudí

Belgicko: predčasne ukončená sezóna

Bielorusko: hrá sa, od 22. marca odohrali 7 kôl aj s prítomnosťou divákov

Česko: 25. mája bez divákov, 150 ľudí

Francúzsko: predčasne ukončená sezóna

Holandsko: predčasne ukončená sezóna

Maďarsko: 23. mája bez divákov

Nemecko: 16. mája bez divákov, 300 ľudí

Poľsko: 29. mája bez divákov

Rakúsko: čaká sa na vhodný termín, 200 ľudí na štadióne

Slovensko: čaká sa na termín, najskôr 6. júna bez divákov

Španielsko: čaká sa na vhodný termín, bez divákov

Švédsko: 14. júna aj s divákmi

Taliansko: 2. júna bez divákov



6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Toľko očakávané povolenie od politikov je na svete. Pokračovanie najvyšších dvoch futbalových bundesligových súťaží v Nemecku v sezóne 2019/2020 schválili počnúc víkendom 16.- 17. mája.Vyplýva to zo záverov rokovania kancelárky Angely Merkelovej s predsedami vlády jednotlivých spolkových krajín. Informoval o tom portál denníka Kicker.Zatiaľ nie sú známe presné hygienické podmienky, za ktorých sa rozbehne futbal v jednej z najväčších a najprestížnejších európskych súťaží. Určite to však bude bez účastí divákov na tribúnach, celkovo na jednom zápase bude môcť byť prítomných do 300 ľudí vrátane aktérov na ihrisku.Viac svetla do tejto problematiky by mala štvrtková videokonferencia za účasti všetkých zainteresovaných strán - zástupcov klubov, Nemeckého futbalového zväzu (DFB) ako aj Nemeckej futbalovej ligy (DFL). Na nej prediskutujú podrobnosti pokračovania v sezóne.Okrem rozvrhu zostávajúcich ligových zápasov sú otvorené aj dátumy záverečných kôl v nemeckom futbalovom pohári (DFB-Pokal).Do konca najvyššej nemeckej futbalovej súťaže zostáva odohrať 9 kôl plus jeden odložený zápas, čo znamená dokopy 82 stretnutí. V tabuľke má vedúci Bayern Mníchov náskok štyroch bodov pred druhou Borussiou Dortmund a päť bodov pred tretím RB Lipsko.Zatiaľ nie je jasné, či sa bude pokračovať v pôvodnom pláne, teda 26. kolom, alebo sa to vyrieši inak. V Nemecku v uplynulých dňoch uskutočnili prvé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus u hráčov a členov realizačných tímov prvej a druhej bundesligy. Z vyše 1700 testov bolo 10 pozitívnych prípadov.Okrem Nemecka vyjadrili jasnú podporu pokračovaniu futbalových súťaží aj v ďalších minimálne piatich európskych krajinách. Ešte v máji by sa mal futbal opätovne rozbehnúť aj v Česku, Maďarsku a Poľsku. Spoločným znakom reštartu bude neúčasť divákov na tribúnach.Česi o presnom dátume návratu futbalu na štadióny aj televízne obrazovky rozhodnú na budúci utorok. Jedinou krajinou Európy, kde sa zatiaľ ráta pri obnovení sezóny aj s fanúšikmi, je Švédsko. Hrať by sa malo začať 14. júna. Jedinou súťažou, ktorú pre nový koronavírus vôbec neprerušili, je bieloruská.Od 22. marca tam odohrali už sedem kôl aj s divákmi na tribúnach. Lídrom tabuľky je s piatimi víťazstvami Sluck.