Olympijská kvalifikácia do Pekingu bude až v auguste 2021, slovenskí hokejisti prišli aj o posledný vrchol sezóny

Otázny Ramsay

Vysvetlenie Fasela



Kvalifikačné turnaje o účasť na ZOH 2022



nový termín 26.- 29. 8. 2021



D-skupina: Slovensko, Bielorusko, Poľsko, Rakúsko - dejisko Bratislava

E-skupina: Lotyšsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko - dejisko Riga

F-skupina: Nórsko, Dánsko, Kórejská republika, Slovinsko - dejisko - dosiaľ neznáme mesto v Nórsku



6.5.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenskí hokejisti prišli aj o posledný vrchol koronavírusom doráňanej sezóny. Po predčasnom konci klubových súťaží v jednotlivých krajinách a stopke pre majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku pandémia koronavírusu definitívne zrušila aj augustovú olympijskú kvalifikáciu o postup na ZOH 2022 do Pekingu.Slováci v nej mali nastúpiť v D-skupine na domácom ľade v Bratislave v dňoch 27.- 30. augusta proti tímom Bieloruska, Poľska a Rakúska. Medzinárodná hokejová federácia presunula všetky tri kvalifikačné turnaje za účasti dovedna 12 tímov na august 2021.Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan na webe SZĽH zareagoval takto: "Zatiaľ sme neboli v žiadnej fáze prípravy, pretože sme čakali na rozhodnutie IIHF. Pre nás je toto lepšia možnosť, pretože hrozilo, že sa bude hrať bez divákov. Tým, že sa kvalifikácia odloží, budeme mať viac času na prípravu a je väčšia šanca, že tam budú aj diváci."Nie je isté, kto povedie slovenský tím v roku 2021. Súčasnému trénerovi Craigovi Ramsaymu mal kontrakt vypršať na konci augusta 2020, teda po skončení olympijskej kvalifikácie v pôvodnom termíne. To, že sa predstaví na reprezentačnej lavičke, je stále možné."S Craigom sme zatiaľ dohodnutí tak, že jeho kontrakt je zamrazený. Keď budeme vedieť, aký je ďalší program národného tímu a aké sú ďalšie akcie, tak sa budeme rozprávať, ako ho znova aktivizovať. Zatiaľ je to čerstvá správa a nemali sme čas to riešiť,“ vysvetlil Miroslav Šatan."Sme šťastní, že stále máme dosť času, aby sme odohrali tieto turnaje. Presun na august 2021 dovoľuje účastníkom kvalifikácie mať stále k dispozícii svojich najlepších hráčov," uviedol prezident IIHF René Fasel."Z dôvodu zdravotných obáv a cestovných obmedzení v dôsledku pretrvávajúcej krízy koronavírusu sa Rada IIHF dohodla odložiť olympijské kvalifikačné turnaje mužov na august 2021. Toto rozhodnutie znamená, že definitívne zloženie skupín hokejového turnaja na ZOH v Peking 2022 nebude známe dovtedy, kým neoznámia tri postupujúce tímy z kvalifikácie," píše sa na oficiálnom webe IIHF Ten zároveň oznámil, že rozhodnutie o odklade kvalifikačných turnajov na rok 2021 ešte musí definitívne schváliť exekutíva Medzinárodného olympijského výboru.Verdikt o odklade prijala Rada IIHF na zasadnutí, ktoré sa konalo prostredníctvom konferenčných hovorov v stredu 6. mája. Odporúčanie vydal Výbor pre hospodársku súťaž a koordináciu IIHF po dôkladnom vyhodnotení možných nových dátumov pre toto podujatie.